Военкор объяснил невозможность российской армии вернуться в Херсон

Военкор Чаленко: у российской армии пока нет резервов для возвращения в Херсон

24 декабря 2022 в 07:02 Размер текста - 17 +

В январе и феврале не планируется возвращение ВС России в Херсонскую область, считает Александр Чаленко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отсутствие достаточного военного обеспечения для наступления и сосредоточение основных сил РФ на защите ЛНР и ДНР говорят о том, что российская армия пока не планирует возвращаться в Херсонскую область. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.ру» Александр Чаленко. «В ноябре российская армия ушла с правого берега Днепра на левый. Раз она так сделала, хотя многие говорили, что там можно было сражаться месяцами, годами держать Херсон, то она не планировала вновь наступать. То есть, если тогда не планировала, почему она будет это делать в январе или феврале. Смысла нет. Сейчас все-таки в приоритете Донбасское направление. Нужно врага отогнать от Донецка, потому что там идут варварские обстрелы. Плюс в ДНР должны прийти частично мобилизованные, должна быть поставлена новейшая российская техника. Наступление предполагает большое количество боекомплектов, а этого пока нет», — объяснил Александр Чаленко. Военкор добавил, что переходить в какое-либо наступление российской армии пока не позволяют и погодные условия. «Сейчас распутица. В Донбассе, во всей Новороссии очень теплая погода, земля не промерзла, передвижение техники по ней затруднено. Поэтому вряд ли сейчас там тоже будут наступления», — отметил Чаленко. О решении вывести российские войска из Херсона, правого берега Днепра, чтобы занять оборону на левом, командующий объединенной группировкой в зоне СВО Сергей Суровикин заявил 9 ноября. Это было сделано с целью спасения жизней военных и гражданского населения, так как Украина могла ударить по Каховской ГЭС, что привело бы к затоплению территории. Российская армия 11 ноября покинула правый берег Днепра. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отсутствие достаточного военного обеспечения для наступления и сосредоточение основных сил РФ на защите ЛНР и ДНР говорят о том, что российская армия пока не планирует возвращаться в Херсонскую область. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.ру» Александр Чаленко. «В ноябре российская армия ушла с правого берега Днепра на левый. Раз она так сделала, хотя многие говорили, что там можно было сражаться месяцами, годами держать Херсон, то она не планировала вновь наступать. То есть, если тогда не планировала, почему она будет это делать в январе или феврале. Смысла нет. Сейчас все-таки в приоритете Донбасское направление. Нужно врага отогнать от Донецка, потому что там идут варварские обстрелы. Плюс в ДНР должны прийти частично мобилизованные, должна быть поставлена новейшая российская техника. Наступление предполагает большое количество боекомплектов, а этого пока нет», — объяснил Александр Чаленко. Военкор добавил, что переходить в какое-либо наступление российской армии пока не позволяют и погодные условия. «Сейчас распутица. В Донбассе, во всей Новороссии очень теплая погода, земля не промерзла, передвижение техники по ней затруднено. Поэтому вряд ли сейчас там тоже будут наступления», — отметил Чаленко. О решении вывести российские войска из Херсона, правого берега Днепра, чтобы занять оборону на левом, командующий объединенной группировкой в зоне СВО Сергей Суровикин заявил 9 ноября. Это было сделано с целью спасения жизней военных и гражданского населения, так как Украина могла ударить по Каховской ГЭС, что привело бы к затоплению территории. Российская армия 11 ноября покинула правый берег Днепра.