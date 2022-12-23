Политолог Колесников и журналист Пьяных признаны иноагентами

23 декабря 2022 в 23:15 Размер текста - 17 +

В список иноагентов попали четыре человека и четыре организации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Минюст РФ расширил реестр иноагентов, включив в него четыре человека и четыре организации. В список попали политолог Андрей Колесников и Глеб Пьяных, а также общественная организация «Роскмосвобода». Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства. Помимо Колесникова, Пьяных и «Роскомсвободы», единый реестр иноагентов пополнили журналист Анастасия Жвик, правозащитница Светлана Ганнушкина, автономная некоммерческая организация социально-спортивных программ «Спортивное ЛГБТ-сообщество», «Феминистское Антивоенное Сопротивление». Также в список попала зарубежная структура «Фонда борьбы с коррупцией» (запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом) Anti-Corruption Foundation Inc. Ранее иноагентами были признаны главный редактор издания Wonderzine Юлия Таратута и журналист Дмитрий Любимов. Также сообщалось, что в Госдуме подготовили поправки к законопроектам, связанным с деятельностью иностранных агентов. В рамках поправок предлагается объединить все административные составы в одну статью, а из УК РФ убрать признак «злостности» при уклонении от обязанностей иноагента.

Минюст РФ расширил реестр иноагентов, включив в него четыре человека и четыре организации. В список попали политолог Андрей Колесников и Глеб Пьяных, а также общественная организация «Роскмосвобода». Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства. Помимо Колесникова, Пьяных и «Роскомсвободы», единый реестр иноагентов пополнили журналист Анастасия Жвик, правозащитница Светлана Ганнушкина, автономная некоммерческая организация социально-спортивных программ «Спортивное ЛГБТ-сообщество», «Феминистское Антивоенное Сопротивление». Также в список попала зарубежная структура «Фонда борьбы с коррупцией» (запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом) Anti-Corruption Foundation Inc. Ранее иноагентами были признаны главный редактор издания Wonderzine Юлия Таратута и журналист Дмитрий Любимов. Также сообщалось, что в Госдуме подготовили поправки к законопроектам, связанным с деятельностью иностранных агентов. В рамках поправок предлагается объединить все административные составы в одну статью, а из УК РФ убрать признак «злостности» при уклонении от обязанностей иноагента.