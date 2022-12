NYT: в Вашингтоне не удовлетворили желания Зеленского

NYT: Зеленский не смог получить от США танки и истребители

Владимир Зеленский оказался неудовлетворен от своей поездки в США, уточняют авторы The New York Times. Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский не получил от своей поездки желаемого результата, Вашингтон не предоставил Киеву танки, истребители и высокоточные ракеты. Об этом пишет газета The New York Times. «Триумфальный визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон завершился обещанием США поддержать Украину еще на миллиарды долларов. Но Зеленский хотел больше всего получить американские боевые танки, истребители и высокоточные ракеты большой дальности», — пишут авторы издания. Единственное, что Зеленскому удалось выпросить — это батарею ПВО Patriot. Также корреспонденты отмечают, что глава украинского государства использует особую тактику, совмещая заявления о своей признательности и хвастаясь «изменениями на поле боя». Но Вашингтон не внял просьбам Зеленского. Зеленский посетил Белый дом 21 декабря. Уточнялось, что он приезжал с определенной целью — запросить большую поддержку со стороны США. Украине выделили средства ПВО, но оно не сможет заменить С-300. Авторы Bloomberg заявили, что дела Киева плохи и именно поэтому Зеленский приехал лично к президенту США Джо Байдену, передает телеканал «Царьград». Автор The American Conservative Брэдли Девлин также отметил, что вместо благодарности за уже оказанную помощь, а также новый пакет в виде 45 миллиардов долларов Зеленский выдвигает все больше требований, пишет Nation news.

