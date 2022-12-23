Свердловский экс-мэр поблагодарил ветеранов за поддержку в борьбе с депутатами

Сайгид Билалов поблагодарил ветеранов, поддержавших его против депутатов городской думы Алапаевска Фото: личная страница Сайгида Билалова в соцсети «ВКонтакте»

Бывший мэр Алапаевска (Свердловская область) Сайгид Билалов поблагодарил городской Совет ветеранов, которые написали обращение в его поддержку депутатам, пытавшимся его отстранить. Об этом Сайгид Билалов написал на своей странице в соцсети.

«Я в очередной раз убедился в мудрости наших ветеранов, в их порядочности, честности и принципиальности. Благодарю за поддержку актив городского Совета ветеранов под руководством Юрия Козлова, которые написали в адрес депутатов городской думы открытое обращение в мою поддержку», — написал Сайгид Билалов в соцсети «ВКонтакте».

При этом экс-мэр Алапаевска упрекнул председателя городской думы в безразличии к письму ветеранов. «На заседании думы, председатель даже не стала зачитывать открытое обращение от ветеранов. Председатель и часть депутатов городской думы мягко говоря не придали письму ветеранов значения», — рассказал Сайгид Билалов.

Ранее URA.RU сообщало, что Билалов был досрочно отправлен в отставку с 22 декабря по решению городской думы. Позднее экс-мэр Алапаевска составил административный иск об оспаривании отставки решил судиться. Свердловский суд, в свою очередь, удовлетворил иск Билалова и приостановил отставку.