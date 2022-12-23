В Тюменской области провели уникальную операцию, спасшую женщину от потери лица

В операции приняла участие вся команда хирургов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюмени хирурги Медицинского города провели операцию, которая помогла женщине избежать деформации лица и потери зрения из-за остеосаркомы верхней челюсти. Данный случай стал уникальным для региона, о чем рассказали в пресс-службе департамента по общественным связам, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

«В сложной тринадцатичасовой операции принимала участие вся команда хирургов-онкологов отделения опухолей головы и шеи. Специалисты шаг за шагом реконструировали лицо пациентки. 3D-протез, установленный на место поврежденных участков, позволил избежать выраженной деформации лицевого отдела черепа и смещения глазного яблока», — сообщили в пресс-службе департамента.

Женщина наблюдалась в лечебном заведении с 2019 года из-за наличия остеосаркомы верхней челюсти. Это злокачественные клетки, которые происходят из костной ткани и продуцируют ее. Хирургическое вмешательство позволило избежать проблем со здоровьем у пациентки, которая сейчас возвращается к нормальному образу жизни.