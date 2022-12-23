23 декабря 2022

В Тюменской области провели уникальную операцию, спасшую женщину от потери лица

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция на позвоночнике в Сургутской клинической травматологической больнице. Сургут, операция, медицинские мониторы, показания
В операции приняла участие вся команда хирургов Фото:

В Тюмени хирурги Медицинского города провели операцию, которая помогла женщине избежать деформации лица и потери зрения из-за остеосаркомы верхней челюсти. Данный случай стал уникальным для региона, о чем рассказали в пресс-службе департамента по общественным связам, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

«В сложной тринадцатичасовой операции принимала участие вся команда хирургов-онкологов отделения опухолей головы и шеи. Специалисты шаг за шагом реконструировали лицо пациентки. 3D-протез, установленный на место поврежденных участков, позволил избежать выраженной деформации лицевого отдела черепа и смещения глазного яблока», — сообщили в пресс-службе департамента.

Женщина наблюдалась в лечебном заведении с 2019 года из-за наличия остеосаркомы верхней челюсти. Это злокачественные клетки, которые происходят из костной ткани и продуцируют ее. Хирургическое вмешательство позволило избежать проблем со здоровьем у пациентки, которая сейчас возвращается к нормальному образу жизни.

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В Тюмени хирурги Медицинского города провели операцию, которая помогла женщине избежать деформации лица и потери зрения из-за остеосаркомы верхней челюсти. Данный случай стал уникальным для региона, о чем рассказали в пресс-службе департамента по общественным связам, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. «В сложной тринадцатичасовой операции принимала участие вся команда хирургов-онкологов отделения опухолей головы и шеи. Специалисты шаг за шагом реконструировали лицо пациентки. 3D-протез, установленный на место поврежденных участков, позволил избежать выраженной деформации лицевого отдела черепа и смещения глазного яблока», — сообщили в пресс-службе департамента. Женщина наблюдалась в лечебном заведении с 2019 года из-за наличия остеосаркомы верхней челюсти. Это злокачественные клетки, которые происходят из костной ткани и продуцируют ее. Хирургическое вмешательство позволило избежать проблем со здоровьем у пациентки, которая сейчас возвращается к нормальному образу жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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