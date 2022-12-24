Правительство РФ выделило почти 1,5 трлн рублей на пенсии до конца 2022 года

Правительство России выделило 1,49 триллиона рублей на выплаты россиянам пенсий в конце 2022 и начале 2023 годов. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства России.
«Более 1,49 трлн рублей будет направлено Пенсионному фонду на предоставление пенсий и социальных выплат гражданам в конце 2022 года, а также в начале 2023 года», — говорится на сайте российского правительства. Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. «Важно, чтобы люди по всей стране получали поддержку государства без сбоев», — пояснил премьер-министр такое решение правительства. Выделенные средства предназначены для выплат пенсий и надбавок неработающим пенсионерам, инвалидам и ветеранам, пояснили российские власти.
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Правительство России выделило 1,49 триллиона рублей на выплаты россиянам пенсий в конце 2022 и начале 2023 годов. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства России. «Более 1,49 трлн рублей будет направлено Пенсионному фонду на предоставление пенсий и социальных выплат гражданам в конце 2022 года, а также в начале 2023 года», — говорится на сайте российского правительства. Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. «Важно, чтобы люди по всей стране получали поддержку государства без сбоев», — пояснил премьер-министр такое решение правительства. Выделенные средства предназначены для выплат пенсий и надбавок неработающим пенсионерам, инвалидам и ветеранам, пояснили российские власти. Ранее URA.RU рассказывало о том, какие изменения для пенсионеров вступят с января 2023 года. Так, в новом году пенсии для неработающих пенсионеров будут проиндексированы.