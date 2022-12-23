23 декабря 2022

В ДТП на трассе «Иртыш» в Курганской области погиб мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Первомайский митинг. Салехард, мигалки, дпс
Авария произошла около полудня Фото:

В результате ДТП на трассе «Иртыш» в Курганской области один водитель получил травмы, а другой скончался на месте происшествия. Об этом рассказали полицейские. Авария произошла в 11:30 на 221 километре автодороги.

«По предварительной информации, водитель 1986 года рождения на автомобиле Ford выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Kia. Водитель 1955 года рождения осуществлял движения в город Омск. В результате аварии водитель Ford получил травмы. Второй водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — указано в группе «ГИБДД45» в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении говорится, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативной группы и МЧС. Обстоятельства и причины автоаварии выясняются.

О гибели людей на трассе «Иртыш» в Курганской области URA.RU писало ранее. В середине декабря семья из трех человек погибла при лобовом столкновении с грузовиком.

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В результате ДТП на трассе «Иртыш» в Курганской области один водитель получил травмы, а другой скончался на месте происшествия. Об этом рассказали полицейские. Авария произошла в 11:30 на 221 километре автодороги. «По предварительной информации, водитель 1986 года рождения на автомобиле Ford выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Kia. Водитель 1955 года рождения осуществлял движения в город Омск. В результате аварии водитель Ford получил травмы. Второй водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — указано в группе «ГИБДД45» в соцсети «ВКонтакте». В сообщении говорится, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативной группы и МЧС. Обстоятельства и причины автоаварии выясняются. О гибели людей на трассе «Иртыш» в Курганской области URA.RU писало ранее. В середине декабря семья из трех человек погибла при лобовом столкновении с грузовиком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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