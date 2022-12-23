В ДТП на трассе «Иртыш» в Курганской области погиб мужчина

24 декабря 2022 в 16:08 Размер текста - 17 +

Авария произошла около полудня Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В результате ДТП на трассе «Иртыш» в Курганской области один водитель получил травмы, а другой скончался на месте происшествия. Об этом рассказали полицейские. Авария произошла в 11:30 на 221 километре автодороги. «По предварительной информации, водитель 1986 года рождения на автомобиле Ford выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Kia. Водитель 1955 года рождения осуществлял движения в город Омск. В результате аварии водитель Ford получил травмы. Второй водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — указано в группе «ГИБДД45» в соцсети «ВКонтакте». В сообщении говорится, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативной группы и МЧС. Обстоятельства и причины автоаварии выясняются. О гибели людей на трассе «Иртыш» в Курганской области URA.RU писало ранее. В середине декабря семья из трех человек погибла при лобовом столкновении с грузовиком.

В результате ДТП на трассе «Иртыш» в Курганской области один водитель получил травмы, а другой скончался на месте происшествия. Об этом рассказали полицейские. Авария произошла в 11:30 на 221 километре автодороги. «По предварительной информации, водитель 1986 года рождения на автомобиле Ford выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Kia. Водитель 1955 года рождения осуществлял движения в город Омск. В результате аварии водитель Ford получил травмы. Второй водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — указано в группе «ГИБДД45» в соцсети «ВКонтакте». В сообщении говорится, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативной группы и МЧС. Обстоятельства и причины автоаварии выясняются. О гибели людей на трассе «Иртыш» в Курганской области URA.RU писало ранее. В середине декабря семья из трех человек погибла при лобовом столкновении с грузовиком.