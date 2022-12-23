Mash: Алену Водонаеву раскритиковали за участие в мошенничестве

Кроме Водонаевой обвинили еще одну известную личность Фото: Штерн Эдуард © URA.RU

Телеведущую из Тюмени и бывшую участницу «Дома 2» Алену Водонаеву обвинили в рекламе мошенников, от рук которых пострадало не менее 150 человек. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Вместе с ней под критику попала и Айза-Лилуна Хамзатовна Ай, бывшая жена Алексея Долматова (Guf).

«Несколько дней назад бывшая жена рэпера Гуфа и экс-участница „Дома-2“ опубликовали в запрещенной инсте сторис о блоге некой Алены Захаровой. Сказали, мол, девушка кудесница от бога финансового мира — за считаные минуты превратит вашу месячную з/п в недельный доход любой селебы. Подписчицы клюнули и побежали к шарлатанке за чудом», — объяснили в интернет-издании суть произошедшего. По их информации, каждый из пострадавших потерял не меньше 50 тысяч рублей.

Там также утверждают, что Айза отреагировала на произошедшее и предупредила своих подписчиков о возможном обмане. Помимо этого, она пообещала, что Захарова вернет все деньги. Водонаева, как указывает Mash, проигнорировала пострадавших и заблокировала им доступ к своим соцсетям.

Ранее URA.RU сообщало, что Алена Водонаева уже не в первый раз попадает в скандал. Так, в 2021 году врачи обвинили ее во лжи насчет халатного отношения к ней в больнице. В депздраве Москвы указали, что телеведущая получила все необходимые услуги.