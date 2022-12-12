В Челябинскую и Курганскую области не пустили 294 тонны продуктов

12 декабря 2022 в 11:20 Размер текста - 17 +

Из оборота изъяли более 11 тонн поддельной продукции Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинскую и Курганскую области из Казахстана с начала 2022 года не пропустили 294 тонны продуктов сомнительного происхождения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В результате совместной работы с ПУ ФСБ за 11 месяцев не допущен ввоз из Казахстана 294 тонн подконтрольных грузов без документов. Не допустили 95 тонн мясной продукции, 138,4 тонны кормов, 20,5 тонны молочной продукции, 0,25 тонны меда, 171 черепаху, 390 яиц, 41 431 дозу генетического материала, одну обезьяну, 39,8 тонн сырья животного происхождения», — уточнили в ведомстве. При внутренних железнодорожных перевозках задержано 305 партий или более 21 289 тонн груза. Основные причины задержки — нарушения в оформлении документов, несоблюдение температурного режима и отсутствие необходимых лабораторных проверок. Из оборота также изъяли 11,4 тонны фальсифицированной продукции. В Казахстан не выпустили две тонны рыбы, 0,3 тонны меда, 0,55 тонны кормов, 1,7 тонны мясной продукции, 24 голубя и сто гусят. Совместно с ГУ МВД по регионам задержано также три тонны меда, две тонны говядины и 1,6 тонн сливочного масла. 109 из 137 поставщиков и 58 производителей из 126 проверенных, с продукцией для социально-значимых учреждений, работали с нарушениями. Ранее в Челябинскую область не пустили партию коров с поддельными документами. В документах числился не существующие врач и покупатель, а отгрузка была из другого региона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинскую и Курганскую области из Казахстана с начала 2022 года не пропустили 294 тонны продуктов сомнительного происхождения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В результате совместной работы с ПУ ФСБ за 11 месяцев не допущен ввоз из Казахстана 294 тонн подконтрольных грузов без документов. Не допустили 95 тонн мясной продукции, 138,4 тонны кормов, 20,5 тонны молочной продукции, 0,25 тонны меда, 171 черепаху, 390 яиц, 41 431 дозу генетического материала, одну обезьяну, 39,8 тонн сырья животного происхождения», — уточнили в ведомстве. При внутренних железнодорожных перевозках задержано 305 партий или более 21 289 тонн груза. Основные причины задержки — нарушения в оформлении документов, несоблюдение температурного режима и отсутствие необходимых лабораторных проверок. Из оборота также изъяли 11,4 тонны фальсифицированной продукции. В Казахстан не выпустили две тонны рыбы, 0,3 тонны меда, 0,55 тонны кормов, 1,7 тонны мясной продукции, 24 голубя и сто гусят. Совместно с ГУ МВД по регионам задержано также три тонны меда, две тонны говядины и 1,6 тонн сливочного масла. 109 из 137 поставщиков и 58 производителей из 126 проверенных, с продукцией для социально-значимых учреждений, работали с нарушениями. Ранее в Челябинскую область не пустили партию коров с поддельными документами. В документах числился не существующие врач и покупатель, а отгрузка была из другого региона.