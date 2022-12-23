23 декабря 2022

Алена Водонаева опровергла свое участие в мошенничестве

Телеведущая Алена Водонаева: я не призывала людей переводить деньги мошенникам
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алена Водонаева на презентации ЛЭтуаль. Тюмень, водонаева алена
Водонаева утверждает, что не призывала людей переводить деньги мошенникам Фото:

Телеведущая из Тюмени Алена Водонаева опровергла обвинения в рекламе мошенников. По словам известной тюменки, она не призывала людей переводить куда-либо деньги. Об этом Водонаева рассказала в своем telegram-канале.

«Я ни в письменной, ни в устной форме не предлагала людям переводить куда-то их деньги. Я сама подписана на многие telegram-каналы <…> и на этих каналах тоже есть реклама ставок на спорт. Тоже периодически попадается что-то на глаза, где мы вы можете заработать легких денег, но мне же хватает мозга этого не делать», — заявила тюменка.

Ранее URA.RU сообщило, что телеведущую Алену Водонаеву и бывшую жену репера Гуфа Айзу-Лилуну Ай обвинили в рекламе мошенников, от рук которых пострадало около 150 человек. Айза предупредила своих фанатов о возможном обмане. Водонаева же проигнорировала пострадавших и заблокировала им доступ к своим соцсетям.

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Телеведущая из Тюмени Алена Водонаева опровергла обвинения в рекламе мошенников. По словам известной тюменки, она не призывала людей переводить куда-либо деньги. Об этом Водонаева рассказала в своем telegram-канале. «Я ни в письменной, ни в устной форме не предлагала людям переводить куда-то их деньги. Я сама подписана на многие telegram-каналы <…> и на этих каналах тоже есть реклама ставок на спорт. Тоже периодически попадается что-то на глаза, где мы вы можете заработать легких денег, но мне же хватает мозга этого не делать», — заявила тюменка. Ранее URA.RU сообщило, что телеведущую Алену Водонаеву и бывшую жену репера Гуфа Айзу-Лилуну Ай обвинили в рекламе мошенников, от рук которых пострадало около 150 человек. Айза предупредила своих фанатов о возможном обмане. Водонаева же проигнорировала пострадавших и заблокировала им доступ к своим соцсетям.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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