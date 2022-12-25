Губернатор Шумков заявил о новых принципах работы соцучреждений при ЧС

26 декабря 2022 в 10:43 Размер текста - 17 +

Курганский губернатор поручил скорректировать работу по оказанию социальной помощи в непредвиденных ситуациях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области меняют работу по оказанию социальной помощи в непредвиденных ситуациях. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Вадим Шумков. Информацию о людях, которым необходима помощь, будут брать не только из официальных обращений, но из сводок полиции и МЧС. «Случается так, что реагирование на чрезвычайные ситуации с людьми и устранение их последствий не вписывается в официальные регламенты госучреждений. <…> Начинаем выстраивать работу системы социальной защиты на иных принципах. Принципах человечности. Получение информации, что человеку нужна помощь, будет происходить не только из официального заявления, но и с линии 112, из сводок полиции и МЧС», — написал Шумков. По его словам, при обращении за помощью в госучреждения нужны официальные документы, заявления или личное присутствие человека. А в некоторых случаях сделать это невозможно. На работу в центры социальной защиты будут приглашать волонтеров. Кроме этого, после Нового года в регионе будут работать шесть социальных столовых. Шумков подчеркнул, что деньги на эти цели выделены. Ранее URA.RU писало, что в Кургане в начале декабря заработала первая бесплатная столовая для нуждающихся. Жителей города, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, кормят три раза в неделю. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области меняют работу по оказанию социальной помощи в непредвиденных ситуациях. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Вадим Шумков. Информацию о людях, которым необходима помощь, будут брать не только из официальных обращений, но из сводок полиции и МЧС. «Случается так, что реагирование на чрезвычайные ситуации с людьми и устранение их последствий не вписывается в официальные регламенты госучреждений. <…> Начинаем выстраивать работу системы социальной защиты на иных принципах. Принципах человечности. Получение информации, что человеку нужна помощь, будет происходить не только из официального заявления, но и с линии 112, из сводок полиции и МЧС», — написал Шумков. По его словам, при обращении за помощью в госучреждения нужны официальные документы, заявления или личное присутствие человека. А в некоторых случаях сделать это невозможно. На работу в центры социальной защиты будут приглашать волонтеров. Кроме этого, после Нового года в регионе будут работать шесть социальных столовых. Шумков подчеркнул, что деньги на эти цели выделены. Ранее URA.RU писало, что в Кургане в начале декабря заработала первая бесплатная столовая для нуждающихся. Жителей города, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, кормят три раза в неделю.