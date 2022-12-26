В Тюменской области за 2022 год собрали почти два миллиона тонн зерна

27 декабря 2022 в 03:02 Размер текста - 17 +

Итоговый объем собранного зерна оказался на 34% выше, чем за 2021 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменские аграрии собрали 1 миллион 900 тысяч тонн зерна за 2022 год. Об этом заявил директор агропромышленного департамента Тюменской области Владимир Чейметов. «Несмотря на то, что изначально мы перешагнули рубеж в два миллиона сбора урожая, после сушки и доработки он оказался чуть меньше 1 миллиона 900 тысяч тонн», — пишет ТАСС, ссылаясь на слова Чейметова, сказанные в понедельник на пресс-конференции. В прошлом году объем собранного зерна оказался на 34% меньше и составил 1 млн 126,9 тыс. тон. Замгубернатора отметил, что такого «достойного» результата удалось добиться благодаря усилиям местных специалистов, которые они вложили в удобрения, семена и технику. Тюменские аграрии в этом году внесли примерно на 12% больше удобрений. Ранее URA.RU сообщало, что пивоваренный ячмень из Ишимского района Тюменской области отправился на экспорт в Казахстан. Партия прошла необходимые испытания и получила фитосанитарный сертификат Это не первая отправка ячменя за рубеж. В 2022 году в Казахстан, Монголию, Киргизию и Латвию экспортировали более 7,7 тыс. тонн тюменского зерна и 928 тыс. тонн продуктов его переработки. В свою очередь эти страны поставляют в Тюменскую область свои товары, в том числе овощи, фрукты, чай, кондитерские изделия.

Тюменские аграрии собрали 1 миллион 900 тысяч тонн зерна за 2022 год. Об этом заявил директор агропромышленного департамента Тюменской области Владимир Чейметов. «Несмотря на то, что изначально мы перешагнули рубеж в два миллиона сбора урожая, после сушки и доработки он оказался чуть меньше 1 миллиона 900 тысяч тонн», — пишет ТАСС, ссылаясь на слова Чейметова, сказанные в понедельник на пресс-конференции. В прошлом году объем собранного зерна оказался на 34% меньше и составил 1 млн 126,9 тыс. тон. Замгубернатора отметил, что такого «достойного» результата удалось добиться благодаря усилиям местных специалистов, которые они вложили в удобрения, семена и технику. Тюменские аграрии в этом году внесли примерно на 12% больше удобрений. Ранее URA.RU сообщало, что пивоваренный ячмень из Ишимского района Тюменской области отправился на экспорт в Казахстан. Партия прошла необходимые испытания и получила фитосанитарный сертификат Это не первая отправка ячменя за рубеж. В 2022 году в Казахстан, Монголию, Киргизию и Латвию экспортировали более 7,7 тыс. тонн тюменского зерна и 928 тыс. тонн продуктов его переработки. В свою очередь эти страны поставляют в Тюменскую область свои товары, в том числе овощи, фрукты, чай, кондитерские изделия.