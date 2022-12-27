Из свердловских аптек пропал популярный антибиотик

Из свердловских аптек пропал европейский препарат «Флуимуцил»

«Флуимуцил» перестал продаваться в аптеках Свердловской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Один из самых востребованных антибиотиков исчез из свердловских аптек. Речь идет о препарате «Флуимуцил». Об этом рассказали читатели URA.RU. Данный антибиотик применяют для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний. Препарат производят в Италии.

«„Флуимуцил“ очень популярный, и самое главное, незаменимый антибиотик, когда речь идет о болезнях дыхательных путей. В свердловских аптеках найти препарат „Флуимуцил“ не предоставляется невозможным. Пациенты ищут препарат по всему УрФО, но практически всегда безуспешно», — делятся читатели агентства.

В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU фармацевт из Екатеринбурга Ирина (фамилию просила не указывать) заявила, что заменить пропавший препарат сможет только лечащий врач. «Флуимуцил-антибиотик применяют для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний, а также заболеваний верхних дыхательных путей и ЛОР-органов. Я не вижу повода паниковать. Для начала необходимо обратиться в своему лечащему врачу для смены терапии. Тогда медик подберет препарат, который сможет заменить „Флуимуцил“», — отметила она.

Показания для применения антибиотика «Флуимуцил»:

Заболевания верхних дыхательных путей и ЛОР-органов: экссудативный средний отит, синусит, ларинготрахеит;

Заболевания нижних дыхательных путей: острый и хронический бронхит, затяжная пневмония, абсцесс легких, эмфизема, бронхоэктатическая болезнь, муковисцидоз, бронхиолит, коклюш;

Профилактика и лечение бронхолегочных осложнений после торакальных хирургических вмешательств (бронхопневмония, ателектаз);

Профилактика и лечение обструктивных и инфекционных осложнений трахеостомии, подготовка к бронхоскопии, бронхоаспирации;

При сопутствующих неспецифических формах респираторных инфекций для улучшения дренирования, в том числе кавернозных очагов, при микобактериальных инфекциях.

Редакция агентства направила запрос в региональный Росздравнадзор. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что американский препарат «Золофт» перестал продаваться в аптеках Свердловской области. Стоит отметить, что онкологический препарат «Гикамтин» также исчез из аптек области. Аналогичная ситуация наблюдается с препаратом «Деринат».

Скрин: URA.RU