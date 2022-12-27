Задержанного ФСБ депутата гордумы Челябинска отпустили домой

Олега Иванова обвиняют в уходе от налогов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутата гордумы Челябинска Олега Иванова, задержанного ФСБ по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, отправили 27 декабря под домашний арест на два месяца. Такое решение по ходатайству следствия принял Центральный районный суд, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

В начале судебного заседания защита ходатайствовала о проведении процесса в закрытом режиме, и судья Алексей Акатышев эту просьбу удовлетворил. На закрытом заседании, как сообщили URA.RU источники, адвокаты обвиняемого заявили, что площадь коттеджа, где проживает Иванов, позволяет ему быть изолированным от общества.

«Удовлетворить ходатайство следствия. Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 февраля», — зачитал решение судья Акатышев.

Иванова задержали утром 26 декабря. В его коттедже и фирме «Альфастрой» силовики провели обыски с выемкой документов. Депутату инкриминируют уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 500 млн рублей. Ночь Иванов провел в изоляторе временного содержания. Отбывать арест депутат будет в своем коттедже.

Фирмы Иванова получали госконтракты на строительство и ремонт зданий властей области. Многие из строек не отвечали стандартам строительства, на фирмы уже оформлена целая серия судебных исков. Сразу после задержания и возбуждения уголовного дела членство Иванова в партии «Единая Россия» было приостановлено.

Олег Иванов перед заседанием ночь провел в ИВС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU