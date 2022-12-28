ПФР: часть пенсионеров получит увеличенную выплату под Новый год

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В городе открыли для посещения детский парк. Курган, пенсионерки, бабушки, детский парк, пожилые женщины, снятие карантина
Индексировать пенсии начнут заранее, сообщили в ПФР Фото:

При необходимости выплаты пенсии за январь досрочно в декабре, пенсионер получит уже проиндексированную сумму. Об этом URA.RU рассказали в одном из реготделений Пенсионного фонда РФ (ПФР).

«У нас пенсия выплачивается месяц в месяц. Если пенсия выплачивается досрочно, это же январская пенсия. И да, она уже придет в проиндексированном варианте. А выплата на почте начинается с 3 января у нас. В любом случае мы понимаем, что это все делается немного заранее. В зависимости от региона порядок может отличаться», — сообщили в региональном отделении фонда.

Пенсии неработающих пенсионеров по старости проиндексируют с 1 января на 4,8%. Их средний размер увеличится до 21 864 рублей. Правительство РФ выделило 1,49 триллиона рублей на выплаты россиянам пенсий в конце 2022 и начале 2023 годов.

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При необходимости выплаты пенсии за январь досрочно в декабре, пенсионер получит уже проиндексированную сумму. Об этом URA.RU рассказали в одном из реготделений Пенсионного фонда РФ (ПФР). «У нас пенсия выплачивается месяц в месяц. Если пенсия выплачивается досрочно, это же январская пенсия. И да, она уже придет в проиндексированном варианте. А выплата на почте начинается с 3 января у нас. В любом случае мы понимаем, что это все делается немного заранее. В зависимости от региона порядок может отличаться», — сообщили в региональном отделении фонда. Пенсии неработающих пенсионеров по старости проиндексируют с 1 января на 4,8%. Их средний размер увеличится до 21 864 рублей. Правительство РФ выделило 1,49 триллиона рублей на выплаты россиянам пенсий в конце 2022 и начале 2023 годов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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