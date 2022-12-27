Школы Курганской области представили научно-исследовательские работы

Школьники-авторы 35 сильнейших научно-исследовательских работ получили подарки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане подвели итоги масштабной научно-практической конференции «Технологии в современном мире» среди учеников 5-11 классов. В ней приняли участие все школы региона, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального департамента образования.

«В Курганской области состоялась региональная научно-практическая конференция „Технологии в современном мире“, в которой приняли участие школьники 5-11 классов, интересующиеся естественными науками, цифровым развитием, инженерными разработками, лингвистическими науками, художественным творчеством и многим другим. В финал конференции вышли 130 проектов по 14 различным тематическим направлениям. По итогам публичных защит победу одержали 35 сильнейших работ», — говорится в сообщении образовательного центра «Созвездие».

Среди направлений отмечены: естественные, медицинские, сельскохозяйственные, лингвистические и экономические науки, инженерные разработки и цифровое развитие. Например, Варшгашинская школа №3 вышла с тремя проектами: «Влияние температуры и влажности воздуха на процесс кристаллизации», «Слова-паразиты — языковые вирусы», «Изучение использования англицизмов в Российской правовой практике». Один из проектов занял призовое место в разделе лингвистические науки.

Конференция проводилась для выявления и развития у школьников творческих способностей и интереса к проектной, научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой деятельности, а также поддержке социальных, гражданско-патриотических и творческих инициатив ребят. Организатором мероприятия выступил департамент образования и науки Курганской области, ГАНОУ КО «Центр развития современных компетенций», образовательный центр одаренных детей и молодежи «Созвездие». По словам руководителя образовательного центра «Созвездие» Анны Лукиной, конференция впервые прошла в таком масштабе.

Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Для ее достижения создаются кванториумы, в вузах открываются современные лаборатории, строятся кампусы, увеличивается количество бюджетных мест. Молодые кадры необходимы в первую очередь для сохранения мирового технологического лидерства.

Школьники — авторы 35 научно-исследовательских работ, занявших призовые места, получили дипломы и памятные подарки фото: Образовательный центр для одаренных детей «Созвездие», соцсеть «ВКонтакте»