Лавров обвинил украинских политиков в русофобии

29 декабря 2022 в 07:48 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров считает, что с украинскими политиками сложно договориться Фото: Владимир Андреев © URA.RU Украинские политики являются русофобами, с которыми сложно договориться. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Нынешняя обойма украинских политиков всем хорошо известна своей недоговороспособностью. Большинство из них — откровенные русофобы», — сказал Лавров в интервью РИА Новости. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, одной из целей является возвращение прав русскоязычным людям. На Украине переименовывают улицы, названные в честь россиян, сообщает Nation News. А также сносят памятники. В стране введен запрет на российскую музыку и использование русского языка в СМИ, науке и в сфере образования.

Украинские политики являются русофобами, с которыми сложно договориться. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Нынешняя обойма украинских политиков всем хорошо известна своей недоговороспособностью. Большинство из них — откровенные русофобы», — сказал Лавров в интервью РИА Новости. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, одной из целей является возвращение прав русскоязычным людям. На Украине переименовывают улицы, названные в честь россиян, сообщает Nation News. А также сносят памятники. В стране введен запрет на российскую музыку и использование русского языка в СМИ, науке и в сфере образования.