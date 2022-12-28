Лавров обвинил украинских политиков в русофобии

Украинские политики являются русофобами, с которыми сложно договориться. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Нынешняя обойма украинских политиков всем хорошо известна своей недоговороспособностью. Большинство из них — откровенные русофобы», — сказал Лавров в интервью РИА Новости.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, одной из целей является возвращение прав русскоязычным людям. На Украине переименовывают улицы, названные в честь россиян, сообщает Nation News. А также сносят памятники. В стране введен запрет на российскую музыку и использование русского языка в СМИ, науке и в сфере образования.
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