28 декабря 2022

Лавров обвинил украинских политиков в русофобии

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Сергей Лавров считает, что с украинскими политиками сложно договориться Фото:

Украинские политики являются русофобами, с которыми сложно договориться. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Нынешняя обойма украинских политиков всем хорошо известна своей недоговороспособностью. Большинство из них — откровенные русофобы», — сказал Лавров в интервью РИА Новости.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, одной из целей является возвращение прав русскоязычным людям. На Украине переименовывают улицы, названные в честь россиян, сообщает Nation News. А также сносят памятники. В стране введен запрет на российскую музыку и использование русского языка в СМИ, науке и в сфере образования.

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Украинские политики являются русофобами, с которыми сложно договориться. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Нынешняя обойма украинских политиков всем хорошо известна своей недоговороспособностью. Большинство из них — откровенные русофобы», — сказал Лавров в интервью РИА Новости. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, одной из целей является возвращение прав русскоязычным людям. На Украине переименовывают улицы, названные в честь россиян, сообщает Nation News. А также сносят памятники. В стране введен запрет на российскую музыку и использование русского языка в СМИ, науке и в сфере образования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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