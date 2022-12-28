В ЯНАО в магазине «Монетка» обманывают покупателей в канун Нового года

29 декабря 2022 в 12:00 Размер текста - 17 +

В магазинах «Монетка» в Надыме обсчитывают покупателей перед Новым годом Фото: Денис Моргунов © URA.RU В магазинах торговой сети «Монетка» в канун новогодних праздников обманывают покупателей. Как написал автор на условиях анонимности в группе «Злой и добрый надымчанин» во «ВКонтакте», сумма не большая, но все же. «В магазинах „Монетка“ постоянно обманывают, тем более сейчас, в преддверии праздников. Казалось бы, сумма не большая 5-10 рублей, но если с каждого так по мелочи взять? И отговорки всегда одни и те же, ценники забыли поменять. А как указываешь на их неправоту еще и виноватым выставляют мол, и как тебе не стыдно за мелочь шум поднимать», — написал автор. В комментариях местные жители предположили, что таким образом сотрудники магазина покрывают недостачу розничной продукции. «Эта система хорошо налажена во всех сетевых магазинах, так как большая доля вероятности воровства и просрочки, которая может не подвергаться возврату и списанию. Соответственно таким образом покрывается недостача разного рода продукция», — написал Станислав Гадючкин. Он также посоветовал проверять чек не отходя от кассы. Агентство направило запрос в пресс-службу торговой сети «Монетка» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответа не поступило. Ранее житель Нового Уренгоя обвинил сотрудников магазина «Пятерочка» в обсчете. По его словам, сотрудники на кассе приумножают штучный товар. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В магазинах торговой сети «Монетка» в канун новогодних праздников обманывают покупателей. Как написал автор на условиях анонимности в группе «Злой и добрый надымчанин» во «ВКонтакте», сумма не большая, но все же. «В магазинах „Монетка“ постоянно обманывают, тем более сейчас, в преддверии праздников. Казалось бы, сумма не большая 5-10 рублей, но если с каждого так по мелочи взять? И отговорки всегда одни и те же, ценники забыли поменять. А как указываешь на их неправоту еще и виноватым выставляют мол, и как тебе не стыдно за мелочь шум поднимать», — написал автор. В комментариях местные жители предположили, что таким образом сотрудники магазина покрывают недостачу розничной продукции. «Эта система хорошо налажена во всех сетевых магазинах, так как большая доля вероятности воровства и просрочки, которая может не подвергаться возврату и списанию. Соответственно таким образом покрывается недостача разного рода продукция», — написал Станислав Гадючкин. Он также посоветовал проверять чек не отходя от кассы. Агентство направило запрос в пресс-службу торговой сети «Монетка» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответа не поступило. Ранее житель Нового Уренгоя обвинил сотрудников магазина «Пятерочка» в обсчете. По его словам, сотрудники на кассе приумножают штучный товар.