Политический обозреватель: Россия предотвратила наступление ВСУ в Новый год

29 декабря 2022 в 16:06 Размер текста - 17 +

Украина планировала наступать во время празднования Нового года, отметил Владимир Скачко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия произвела активные удары 29 декабря по Сумской, Житомирской, Черниговской области Украины, Киеву и Одессе, чтобы предотвратить наступление ВСУ в Новый год. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политический обозреватель «Украина.ру» Владимир Скачко. «Думаю, это просто упреждающие удары, которые должны охладить горячие головы Украины, которая намекала и прямо заявляла, что они постараются решить ситуацию в зоне СВО в свою пользу в новогодние дни. Пользуясь тем, что люди празднуют, выпивают, внимание отвлечено. „Кони пьяни, хлопцы запряжены“, — как говорится. И вот для того, чтобы ни у кого не было никаких сомнений, что у них ничего не получится, Россия украинцам и объясняет, почем в Одессе рубероид», — объяснил Владимир Скачко. По словам политического обозревателя, пока Украина будет занята восстановлением своих объектов, Россия встретит Новый год. «Просто пока они будут все восстанавливать, праздники закончатся. И, как говорится, и командиры протрезвеют, и кони распрягутся, и все будет хорошо. Я считаю, что это нормальная политика, и нормальное поведение, которое говорит о том, что многие в России к проблеме в СВО начинают относиться серьезно и последовательно», — подчеркнул Скачко. Ранее украинские СМИ сообщили об ударах по Киеву и другим областям. Информацию подтвердил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Взрывы прозвучали в Николаеве, Львове, Киевской, Харьковской, Одесской области. Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на Украине объявлена масштабная воздушная тревога. По сообщению мэра Киева Виталия Кличко, из-за ракетных ударов 40% жителей города остались без света. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия произвела активные удары 29 декабря по Сумской, Житомирской, Черниговской области Украины, Киеву и Одессе, чтобы предотвратить наступление ВСУ в Новый год. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политический обозреватель «Украина.ру» Владимир Скачко. «Думаю, это просто упреждающие удары, которые должны охладить горячие головы Украины, которая намекала и прямо заявляла, что они постараются решить ситуацию в зоне СВО в свою пользу в новогодние дни. Пользуясь тем, что люди празднуют, выпивают, внимание отвлечено. „Кони пьяни, хлопцы запряжены“, — как говорится. И вот для того, чтобы ни у кого не было никаких сомнений, что у них ничего не получится, Россия украинцам и объясняет, почем в Одессе рубероид», — объяснил Владимир Скачко. По словам политического обозревателя, пока Украина будет занята восстановлением своих объектов, Россия встретит Новый год. «Просто пока они будут все восстанавливать, праздники закончатся. И, как говорится, и командиры протрезвеют, и кони распрягутся, и все будет хорошо. Я считаю, что это нормальная политика, и нормальное поведение, которое говорит о том, что многие в России к проблеме в СВО начинают относиться серьезно и последовательно», — подчеркнул Скачко. Ранее украинские СМИ сообщили об ударах по Киеву и другим областям. Информацию подтвердил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Взрывы прозвучали в Николаеве, Львове, Киевской, Харьковской, Одесской области. Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на Украине объявлена масштабная воздушная тревога. По сообщению мэра Киева Виталия Кличко, из-за ракетных ударов 40% жителей города остались без света.