Кличко: ВС РФ оставили без света почти половину Киева

Кличко: 40% жителей Киева остались без света

29 декабря 2022 в 15:14 Размер текста - 17 +

На местах повреждения ЛЭП работают энергетики, добавил Виталий Кличко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за ракетных ударов 40% жителей Киева остались без света. Об этом заявил мэр Виталий Кличко. «40% потребителей [электричества] столицы после ракетной атаки — без света», — написал Кличко в своем telegram-канале. Он добавил, что над устранением неисправностей сейчас работают энергетики. «Тепло и воду город подает в штатном режиме», — заключил мэр Киева. Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и других регионах Украины. В стране объявлена масштабная воздушная тревога. Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что по территории страны выпущено более ста ракет. Вооруженные силы России начали наносить массированные удары по критической структуре Украины с 10 октября. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что российские войска в ходе спецоперации поразили более 1,3 тысячи критически важных объектов Украины.

Из-за ракетных ударов 40% жителей Киева остались без света. Об этом заявил мэр Виталий Кличко. «40% потребителей [электричества] столицы после ракетной атаки — без света», — написал Кличко в своем telegram-канале. Он добавил, что над устранением неисправностей сейчас работают энергетики. «Тепло и воду город подает в штатном режиме», — заключил мэр Киева. Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и других регионах Украины. В стране объявлена масштабная воздушная тревога. Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что по территории страны выпущено более ста ракет. Вооруженные силы России начали наносить массированные удары по критической структуре Украины с 10 октября. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что российские войска в ходе спецоперации поразили более 1,3 тысячи критически важных объектов Украины.