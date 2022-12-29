Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и по всей стране

На Украине объявили воздушную тревогу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские СМИ сообщают об ударах по Киеву, а также взрывах в других регионах страны. Информацию подтвердил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

В Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Предполагается, что причиной стала работа ПВО, сообщили украинские СМИ. «Над Сумщиной сбита ракета — ОК «Север. Сообщают о работе ПВО над Черниговской областью», — написал Геращенко в своем telegram-канале.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что на Украине объявлена масштабная воздушная тревога. По его словам, ожидаются атаки более чем 100 ракетами. Также СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Житомирской области.