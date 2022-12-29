Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и по всей стране

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На Украине объявили воздушную тревогу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские СМИ сообщают об ударах по Киеву, а также взрывах в других регионах страны. Информацию подтвердил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

В Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Предполагается, что причиной стала работа ПВО, сообщили украинские СМИ. «Над Сумщиной сбита ракета — ОК «Север. Сообщают о работе ПВО над Черниговской областью», — написал Геращенко в своем telegram-канале.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что на Украине объявлена масштабная воздушная тревога. По его словам, ожидаются атаки более чем 100 ракетами. Также СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Житомирской области.

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Украинские СМИ сообщают об ударах по Киеву, а также взрывах в других регионах страны. Информацию подтвердил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. В Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Предполагается, что причиной стала работа ПВО, сообщили украинские СМИ. «Над Сумщиной сбита ракета — ОК «Север. Сообщают о работе ПВО над Черниговской областью», — написал Геращенко в своем telegram-канале. Советник офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что на Украине объявлена масштабная воздушная тревога. По его словам, ожидаются атаки более чем 100 ракетами. Также СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Житомирской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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