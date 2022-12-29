Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и по всей стране

На Украине объявили воздушную тревогу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские СМИ сообщают об ударах по Киеву, а также взрывах в других регионах страны. Информацию подтвердил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
В Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Предполагается, что причиной стала работа ПВО, сообщили украинские СМИ. «Над Сумщиной сбита ракета — ОК «Север. Сообщают о работе ПВО над Черниговской областью», — написал Геращенко в своем telegram-канале.
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что на Украине объявлена масштабная воздушная тревога. По его словам, ожидаются атаки более чем 100 ракетами. Также СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Житомирской области.
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