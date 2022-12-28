Курганский бизнесмен отправил тонну рыбы военным на фронт. Видео

29 декабря 2022 в 18:30 Размер текста - 17 +

Из Кургана отправили тонну пеляди военным на передовую Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский предприниматель Александр Кудяшев отправил военнослужащим, участвующим в боевых действиях в зоне спецоперации на Украине, тонну рыбы на Новый год. Об этом сообщается в группе «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте». «Отправили военным на передовую тонну рыбы,чтобы они чувствовали нашу поддержку. Рыба пелядь (сырок) очень вкусная и питательная. Я думаю она поднимет ребятам настроение и дух. Также хочу поздравить всех бойцов с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы все вернулись домой здоровыми, живыми и с победой», — сказал бизнесмен на видео. Ранее URA.RU писало, что курганцы собрали почти полмиллиона рублей на покупку ружья для уничтожения дронов. Также волонтеры из Курганской области регулярно отправляют для военных на фронт пятиточечники, пауэрбанки, теплые вещи, медикаменты, продукты питания и инструменты. Специальная военная операция (СВО) была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. По словам главы государства, ее главная задача — освобождение Донбасса от геноцида киевского режима, денацификация и демилитаризация Украины.

Курганский предприниматель Александр Кудяшев отправил военнослужащим, участвующим в боевых действиях в зоне спецоперации на Украине, тонну рыбы на Новый год. Об этом сообщается в группе «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте». «Отправили военным на передовую тонну рыбы,чтобы они чувствовали нашу поддержку. Рыба пелядь (сырок) очень вкусная и питательная. Я думаю она поднимет ребятам настроение и дух. Также хочу поздравить всех бойцов с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы все вернулись домой здоровыми, живыми и с победой», — сказал бизнесмен на видео. Ранее URA.RU писало, что курганцы собрали почти полмиллиона рублей на покупку ружья для уничтожения дронов. Также волонтеры из Курганской области регулярно отправляют для военных на фронт пятиточечники, пауэрбанки, теплые вещи, медикаменты, продукты питания и инструменты. Специальная военная операция (СВО) была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. По словам главы государства, ее главная задача — освобождение Донбасса от геноцида киевского режима, денацификация и демилитаризация Украины.