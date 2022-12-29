Журналист Шамаль: Украину превращают в площадку для легальной торговли органами

29 декабря 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

Украинские власти готовят страну к статусу «базы органов», считает Юлия Шамаль Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти, приняв закон о трансплантации органов, позволяющий человеку, обязавшемуся похоронить донора, распоряжаться органами умершего, превращают свою страну в легальную «базу органов». Таким предположением с корреспондентом URA.RU поделилась журналист-расследователь, изучающая вопрос о продаже органов на Украине, Юлия Шамаль. Журналист, однако, отметила, что на данный момент никого из причастных к торговле органами на Украине «не поймали за руку». «Возможно, Украину на законодательном уровне с молчаливого согласия всех этих господ, перечисленных выше (опекуна или того, кто хоронит человека — прим. URA.RU), готовят к статусу базы органов», — поделилась Шамаль своими предположениями с корреспондентом URA.RU, отметив, что пока что никого из причастных к торговле органами на Украине «не поймали за руку». По мнению журналистки, после принятия Радой закона о трансплантации органов, этот рынок начинает становиться легальным. Статья по теме Как ЧВК «Моцарт» связана с торговлей органами на Украине По словам Шамаль, к торговле органами на Украине и «краже» их у раненых солдат причастны и военные американского ЧВК «Моцарт» — они занимаются страховками. «Через ЧВК „Моцарт“ проходят страховые случаи. Кто-то оказался на поле боя, его сильно ранило, таким образом это оформляется в документах. Совершенно случайно рядом боец подходящей группы крови. Теоретически, как говорят мои источники, через страховку может орган быть передан человеку, который на самом деле не воюет», — пояснила журналистка, добавив, что подобную продажу органов на Украине «легализуют все больше и больше». Ранее поделилась с URA.RU мнением, что ЧВК «Моцарт» на Украине якобы занимается охраной бизнеса по торговле органами. По ее словам, «крупным игрокам» рынка по торговле органами, в число которых входит и американская ЧВК, не выгодно, чтобы происходящее на нем выходило на всеобщее обозрение, поэтому тема с продажей органов на территории Украины до сих пор не стала резонансной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские власти, приняв закон о трансплантации органов, позволяющий человеку, обязавшемуся похоронить донора, распоряжаться органами умершего, превращают свою страну в легальную «базу органов». Таким предположением с корреспондентом URA.RU поделилась журналист-расследователь, изучающая вопрос о продаже органов на Украине, Юлия Шамаль. Журналист, однако, отметила, что на данный момент никого из причастных к торговле органами на Украине «не поймали за руку». «Возможно, Украину на законодательном уровне с молчаливого согласия всех этих господ, перечисленных выше (опекуна или того, кто хоронит человека — прим. URA.RU), готовят к статусу базы органов», — поделилась Шамаль своими предположениями с корреспондентом URA.RU, отметив, что пока что никого из причастных к торговле органами на Украине «не поймали за руку». По мнению журналистки, после принятия Радой закона о трансплантации органов, этот рынок начинает становиться легальным. По словам Шамаль, к торговле органами на Украине и «краже» их у раненых солдат причастны и военные американского ЧВК «Моцарт» — они занимаются страховками. «Через ЧВК „Моцарт“ проходят страховые случаи. Кто-то оказался на поле боя, его сильно ранило, таким образом это оформляется в документах. Совершенно случайно рядом боец подходящей группы крови. Теоретически, как говорят мои источники, через страховку может орган быть передан человеку, который на самом деле не воюет», — пояснила журналистка, добавив, что подобную продажу органов на Украине «легализуют все больше и больше». Ранее поделилась с URA.RU мнением, что ЧВК «Моцарт» на Украине якобы занимается охраной бизнеса по торговле органами. По ее словам, «крупным игрокам» рынка по торговле органами, в число которых входит и американская ЧВК, не выгодно, чтобы происходящее на нем выходило на всеобщее обозрение, поэтому тема с продажей органов на территории Украины до сих пор не стала резонансной.