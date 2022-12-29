Главный редактор портала 86.ru связал свое задержание с делом Ильи Пономарева*

Главный редактор портала 86.ru связал свое задержание с делом Ильи Пономарева

29 декабря 2022 в 11:50 Размер текста - 17 +

Главред портала 86.ru Никита Кифорук связывает свое задержание с делом Ильи Пономарева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главный редактор 86.RU Никита Кифорук связывает свое задержание в Тюмени с делом Ильи Пономарева (признан в РФ иностранным агентом). Об этом рассказали на новостном портале, где и работает Кифорук. «Никита успел позвонить в редакцию наших тюменских коллег 72.RU и сообщить о задержании. По его словам, силовики ищут связь с Ильей Пономаревым, которого в 2022-м признали иноагентом», — сказано в сообщении. Связаться с Кифоруком не удалось, абонент недоступен. В пресс-службе УМВД Тюменской области не комментируют ситуацию. Однако источник в силовых структурах подтвердил URA.RU информацию о том, что задержание Кифорука связанно с Пономаревым. В медиасреде считают, что задержания и обыски у журналистов региональных порталов, входящих в холдинг Виктора Шкулева, не осложнят жизнь всего медиабизнеса предпринимателя. Поскольку прежние громкие истории, связанные с его изданиями, не приводили к закрытию СМИ, входящих в структуру Shkulev media. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области задержан главный редактор портала 86.ru Никита Кифорук, его сняли с поезда, следующего из Сургута в Тюмень. Также в квартире журналиста тюменского портала 72.ru Артура Галиева прошли обыски. *Илья Пономарев признан в России иностранным агентом

Главный редактор 86.RU Никита Кифорук связывает свое задержание в Тюмени с делом Ильи Пономарева (признан в РФ иностранным агентом). Об этом рассказали на новостном портале, где и работает Кифорук. «Никита успел позвонить в редакцию наших тюменских коллег 72.RU и сообщить о задержании. По его словам, силовики ищут связь с Ильей Пономаревым, которого в 2022-м признали иноагентом», — сказано в сообщении. Связаться с Кифоруком не удалось, абонент недоступен. В пресс-службе УМВД Тюменской области не комментируют ситуацию. Однако источник в силовых структурах подтвердил URA.RU информацию о том, что задержание Кифорука связанно с Пономаревым. В медиасреде считают, что задержания и обыски у журналистов региональных порталов, входящих в холдинг Виктора Шкулева, не осложнят жизнь всего медиабизнеса предпринимателя. Поскольку прежние громкие истории, связанные с его изданиями, не приводили к закрытию СМИ, входящих в структуру Shkulev media. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области задержан главный редактор портала 86.ru Никита Кифорук, его сняли с поезда, следующего из Сургута в Тюмень. Также в квартире журналиста тюменского портала 72.ru Артура Галиева прошли обыски. *Илья Пономарев признан в России иностранным агентом