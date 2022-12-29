Жительница Бахмута описала ад, в котором живут оставшиеся горожане

Жительница Бахмута: мертвые люди лежат в домах и на улицах города

29 декабря 2022 в 21:00 Размер текста - 17 +

На окраине Бахмута идут постоянные бои, отметила жительница города Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Бахмуте на улицах лежат мертвые люди, а за водой оставшимся жителям города приходится ходить на другой его конец. Деталями обстановки в Бахмуте поделилась его жительница Ольга, недавно эвакуировавшаяся из города. «МЧС, „скорые“ если и приезжают в редких случаях, то из соседних городов. Мертвые люди лежат в домах и на улицах», — поделилась жительница Бахмута с MK.RU , отметив, что в городе уже нет ни врачей, ни пожарных, ни аптек, ни магазинов. За водой, по словам Ольги, жителям Бахмута приходится ходить через весь город. «Нередко по дороге за водой и гуманитаркой люди гибнут», — добавила она. Однако сейчас, отметила жительница Бахмута, ситуация с водой для оставшихся жителей города улучшилась — появились дождевая вода и снег. На окраинах города идут постоянные бои. «Чтобы вы понимали, с любой окраины, где идут бои, до центра города совсем недалеко», — уточнила Ольга. Она добавила, что сейчас, уже покинув город, из-за постоянных обстрелов в Бахмуте ее мучает бессонница. Сейчас в Бахмуте идут бои «на истощение», сообщает «Национальная служба новостей». Российские солдаты рассказали URA.RU, что ВСУ обстреливают регион, используя дальнобойную артиллерию и беспилотники. А офицер НМ ЛНР Андрей Марочко сообщал, что для удержания своих позиций они перебрасывают к городу спецподразделения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Бахмуте на улицах лежат мертвые люди, а за водой оставшимся жителям города приходится ходить на другой его конец. Деталями обстановки в Бахмуте поделилась его жительница Ольга, недавно эвакуировавшаяся из города. «МЧС, „скорые“ если и приезжают в редких случаях, то из соседних городов. Мертвые люди лежат в домах и на улицах», — поделилась жительница Бахмута с MK.RU, отметив, что в городе уже нет ни врачей, ни пожарных, ни аптек, ни магазинов. За водой, по словам Ольги, жителям Бахмута приходится ходить через весь город. «Нередко по дороге за водой и гуманитаркой люди гибнут», — добавила она. Однако сейчас, отметила жительница Бахмута, ситуация с водой для оставшихся жителей города улучшилась — появились дождевая вода и снег. На окраинах города идут постоянные бои. «Чтобы вы понимали, с любой окраины, где идут бои, до центра города совсем недалеко», — уточнила Ольга. Она добавила, что сейчас, уже покинув город, из-за постоянных обстрелов в Бахмуте ее мучает бессонница. Сейчас в Бахмуте идут бои «на истощение», сообщает «Национальная служба новостей». Российские солдаты рассказали URA.RU, что ВСУ обстреливают регион, используя дальнобойную артиллерию и беспилотники. А офицер НМ ЛНР Андрей Марочко сообщал, что для удержания своих позиций они перебрасывают к городу спецподразделения.