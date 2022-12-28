Путин объявил благодарность директору школы из ЯНАО

Президент России Владимир Путин объявил благодарность директору школы №6 в Надыме (ЯНАО) Валерию Ткачу. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Распоряжение „О поощрении“. За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Ткачу Валерию Анатольевичу — директору „Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов“, город Надым Ямало-Ненецкого автономного округа», — сообщается в документе.
Ранее сообщалось, что жителя Губкинского Илью Карпова указом президента РФ Владимира Путина наградили медалью Суворова за мужество. Награждение состоялось в администрации города.
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