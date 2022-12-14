Президент Путин наградил военного из ЯНАО медалью Суворова

Жителя Губкинского, Илью Карпова, указом президента РФ Владимира Путина наградили медалью Суворова за мужество. Об этом сообщается в соцсетях администрации города.
«В администрации города состоялось торжественное награждение. Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медалью Суворова награжден житель нашего города Илья Карпов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Карпов проходил служба по контракту с 2017 по 2022 год. За это время он получил и другие награды.
Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО получили почетные звания, которые им присвоил Путин. Награды получили семь работников нефтяной и газовой промышленности.
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