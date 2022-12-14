14 декабря 2022

Президент Путин наградил военного из ЯНАО медалью Суворова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин в Астане. Астана, путин владимир
Путин подписал указ о награждении военного из Губкинского Фото:

Жителя Губкинского, Илью Карпова, указом президента РФ Владимира Путина наградили медалью Суворова за мужество. Об этом сообщается в соцсетях администрации города.

«В администрации города состоялось торжественное награждение. Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медалью Суворова награжден житель нашего города Илья Карпов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Карпов проходил служба по контракту с 2017 по 2022 год. За это время он получил и другие награды.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО получили почетные звания, которые им присвоил Путин. Награды получили семь работников нефтяной и газовой промышленности.

Будьте в курсе всех главных новостей Ямала - читайте канал Округ белых ночей.

Жителя Губкинского, Илью Карпова, указом президента РФ Владимира Путина наградили медалью Суворова за мужество. Об этом сообщается в соцсетях администрации города. «В администрации города состоялось торжественное награждение. Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медалью Суворова награжден житель нашего города Илья Карпов», — говорится в сообщении. Отмечается, что Карпов проходил служба по контракту с 2017 по 2022 год. За это время он получил и другие награды. Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО получили почетные звания, которые им присвоил Путин. Награды получили семь работников нефтяной и газовой промышленности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...