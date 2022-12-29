Молдавия прекратила сотрудничество с Россией из-за ситуации на Украине

Молдавия отказалась поддерживать отношения с Россией из-за ситуации на территории Украины. Об этом заявила президент страны Майя Санду.
«Когда мы участвовали выборах, да, мы высказывались за сотрудничество и развитие отношений с Россией, но сейчас отношения с руководством России на всех уровнях прекращены», — сказала глава государства в эфире телеканала «Молдова-1». Она добавила, что причина такого решения — украинский конфликт.
Ранее сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду вряд ли примет участие в неформальном саммите глав стран СНГ. Молдавия не будет выходить из Содружества Независимых Государств, заявила глава государства. Страна также получила статус кандидата на вступление в ЕС.
О начале спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля. Президент России Владимир Путин принял решение провести демилитаризацию и денацификацию Украины.
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Молдавия отказалась поддерживать отношения с Россией из-за ситуации на территории Украины. Об этом заявила президент страны Майя Санду. «Когда мы участвовали выборах, да, мы высказывались за сотрудничество и развитие отношений с Россией, но сейчас отношения с руководством России на всех уровнях прекращены», — сказала глава государства в эфире телеканала «Молдова-1». Она добавила, что причина такого решения — украинский конфликт. Ранее сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду вряд ли примет участие в неформальном саммите глав стран СНГ. Молдавия не будет выходить из Содружества Независимых Государств, заявила глава государства. Страна также получила статус кандидата на вступление в ЕС. О начале спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля. Президент России Владимир Путин принял решение провести демилитаризацию и денацификацию Украины.