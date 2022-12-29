Курганский боец из зоны СВО показал, как выглядит оружие после боев в грязи. Видео

Военнослужащему из Курганской области приходится чистить оружие от грязи после боев

30 декабря 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

Курганский боец показал, как выглядит оружие в грязи Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец из Курганской области, принимающий участие в боевых действиях в зоне спецоперации на Украине, показал, в каком состоянии бывают автоматы после сражений в грязную погоду. Видео с корреспондентом URA.RU поделился сам военнослужащий. «С такими автоматами приходилось возвращаться с заданий, которые выполнялись в плохую погоду, особенно после дождей. Автоматы и рации сильно забивало грязью. Но нашему оружию ничего не страшно. Почистили и дальше работать», — рассказал боец. Ранее URA.RU писало, что курганец рассказал о захвате натовского оружия в зоне СВО. Среди трофеев, которые он перечислил, были американские противотанковые ракеты и шведские огнеметы. Курганский боец из гвардейской бригады ДНР сообщал о том, что рюкзак с пауэрбанком внутри спас его от осколков. Также сообщалось, что военнослужащие из Курганской области устроят националистам «праздничный салют» на Новый год. О начале специальной военной операции РФ на территории Украины было объявлено 24 февраля. Владимир Путин заявлял, что ее главная цель — освобождения Донбасса от геноцида киевского режима, нацбатов ВСУ, а также демилитаризация и денацификация страны.

Боец из Курганской области, принимающий участие в боевых действиях в зоне спецоперации на Украине, показал, в каком состоянии бывают автоматы после сражений в грязную погоду. Видео с корреспондентом URA.RU поделился сам военнослужащий. «С такими автоматами приходилось возвращаться с заданий, которые выполнялись в плохую погоду, особенно после дождей. Автоматы и рации сильно забивало грязью. Но нашему оружию ничего не страшно. Почистили и дальше работать», — рассказал боец. Ранее URA.RU писало, что курганец рассказал о захвате натовского оружия в зоне СВО. Среди трофеев, которые он перечислил, были американские противотанковые ракеты и шведские огнеметы. Курганский боец из гвардейской бригады ДНР сообщал о том, что рюкзак с пауэрбанком внутри спас его от осколков. Также сообщалось, что военнослужащие из Курганской области устроят националистам «праздничный салют» на Новый год. О начале специальной военной операции РФ на территории Украины было объявлено 24 февраля. Владимир Путин заявлял, что ее главная цель — освобождения Донбасса от геноцида киевского режима, нацбатов ВСУ, а также демилитаризация и денацификация страны.