Курганец из зоны СВО рассказал о захвате американских ракет и турецких гранатометов

Боец из Кургана захватил у ВСУ оружие из Америки, Турции и Швеции

30 декабря 2022 в 10:36 Размер текста - 17 +

Военнослужащий из Кургана, участвующий в спецоперации на Украине, рассказал о захвате у бойцов ВСУ американских ракет и турецких гранатометов. Своим мнением о трофеях он поделился с корреспондентом URA.RU. «Брали трофеи Javelin (американский переносной противотанковый ракетный комплекс), шведские и турецкие гранатометы. Разное натовское оружие. Честно сказать, не особо пригодилось. А вот наше оружие самое нужное в бою», — рассказал боец. Ранее URA.RU писало, что курганский боец захватил у националистов ВСУ огнеметы «Шмель» и шведские противотанковые ракеты NLAW. Уральские бойцы из Херсонской области захватили украинские танки и беспилотники. Разведчик из Кургана назвал, какие трофеи нельзя брать у украинских солдат. Также сообщалось о том, что курганские бойцы из зоны СВО рассказали, что устроят националистами «праздничный салют» на Новый год. О начале спецоперации РФ на территории Украины стало известно 24 февраля. Президент страны Владимир Путин заявлял, что это вынужденная мера, которая необходима для освобождения населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. Еще одной из важных задач является денацификация и демилитаризация Украины.