Власти Украины назвали число пропавших без вести

Уполномоченный Зеленского: в ходе конфликта на Украине пропали без вести 15 тысяч человек

30 декабря 2022 в 13:02 Размер текста - 17 +

Алена Вербицкая заявила о 15 тысячах пропавших без вести украинцах Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пропавшими без вести в ходе спецоперации числятся 15 тысяч украинских граждан. Об этом заявила уполномоченный по вопросам обеспечения прав украинских военных Алена Вербицкая. «Пропавшими без вести числятся 15 тысяч человек. Мы не знаем, что с ними произошло», — приводит слова Вербицкой агентство Bloomberg. Ранее хакеры рассекретили число пропавших без вести солдат ВСУ. Как уточняют российские хакеры, число пропавших составляет 35 382 человек. Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала информацию в Twitter о том, что Украина потеряла 100 тысяч солдат. Спустя время она удалила свой пост, сообщает телеканал 360.

Пропавшими без вести в ходе спецоперации числятся 15 тысяч украинских граждан. Об этом заявила уполномоченный по вопросам обеспечения прав украинских военных Алена Вербицкая. «Пропавшими без вести числятся 15 тысяч человек. Мы не знаем, что с ними произошло», — приводит слова Вербицкой агентство Bloomberg. Ранее хакеры рассекретили число пропавших без вести солдат ВСУ. Как уточняют российские хакеры, число пропавших составляет 35 382 человек. Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала информацию в Twitter о том, что Украина потеряла 100 тысяч солдат. Спустя время она удалила свой пост, сообщает телеканал 360.