Соратница мэра Екатеринбурга схитрила, чтобы навязать элите расстановку на выборах

Перенарезкой округов на выборах в Екатеринбурге займется вице-мэр Марина Фадеева

30 декабря 2022 в 21:47 Размер текста - 17 +

Марина Фадеева становится одним из главных действующих лиц предстоящей кампании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Готовить перенарезку избирательных округов перед выборами в гордуму Екатеринбурга будет не областной избирком, а вице-мэр Марина Фадеева. По данным URA.RU, выполняя поручение своего шефа Алексея Орлова, она перехватила контроль над Ленинской территориальной избирательной комиссией (ТИК), которая формально подчинена региональным властям и наделена полномочиями верстать новую схему. Выборы в гордуму намечены на 2023 год. Как писало URA.RU, скорее всего, количество одномандатных округов увеличится (сейчас их 18). От того, как изменятся границы округов, напрямую зависят шансы кандидатов от различных групп влияния, кланов. В прежние годы за нарезку округов отвечала городская избирательная комиссия. Но в 2022 году ее ликвидировали. Полномочия горизбиркома перешли к Ленинской ТИК. Желая сохранить за мэрией организацию выборов, Орлов пролоббировал назначение главой ТИК Вадима Антошина — председателя ликвидированного горизбиркома. Но этого оказалось недостаточно. «Чьим бы человеком Антошин ни был, у него есть формальный руководитель — [глава облизбиркома Елена] Клименко. Понимая это, Фадеева пошла на аппаратную хитрость. Чтобы контролировать работу Антошина, оперативно давать ему поручения, она предоставила ему кабинет в мэрии, где он будет „рисовать“ новую схему округов, а также выделила в администрации отдельную ставку специалиста, чья единственная задача — работа с Антошиным», — поделился источник. Новость по теме В Кремле оспорили план мэра Екатеринбурга на выборы-2023 Другой свидетель интриги добавил, что Антошин как минимум раз в неделю ходит к Фадеевой с отчетами. Хотя формально в мэрии за выборы в гордуму отвечает зам Орлова по политике и СМИ Сергей Плахотин. В разговоре с URA.RU Антошин заявил, что его комиссия независима от мэрии, а облизбиркому подчиняется лишь до известной степени — как и любая другая комиссия. «Что касается содействия со стороны администрации, оно всегда было и продолжается — в рамках решения общих задач: по учету избирателей, организации участков для голосования», — добавил Антошин. По его словам, все без исключения ТИКи работают в помещениях, предоставленных горадминистрацией, и «это не говорит ни о какой [их] зависимости» от чиновников. «Что касается выделения отдельных ставок [в мэрии под комиссию], такого не может быть», — добавил Антошин. Сама Фадеева вечером 30 декабря была недоступна для комментариев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Готовить перенарезку избирательных округов перед выборами в гордуму Екатеринбурга будет не областной избирком, а вице-мэр Марина Фадеева. По данным URA.RU, выполняя поручение своего шефа Алексея Орлова, она перехватила контроль над Ленинской территориальной избирательной комиссией (ТИК), которая формально подчинена региональным властям и наделена полномочиями верстать новую схему. Выборы в гордуму намечены на 2023 год. Как писало URA.RU, скорее всего, количество одномандатных округов увеличится (сейчас их 18). От того, как изменятся границы округов, напрямую зависят шансы кандидатов от различных групп влияния, кланов. В прежние годы за нарезку округов отвечала городская избирательная комиссия. Но в 2022 году ее ликвидировали. Полномочия горизбиркома перешли к Ленинской ТИК. Желая сохранить за мэрией организацию выборов, Орлов пролоббировал назначение главой ТИК Вадима Антошина — председателя ликвидированного горизбиркома. Но этого оказалось недостаточно. «Чьим бы человеком Антошин ни был, у него есть формальный руководитель — [глава облизбиркома Елена] Клименко. Понимая это, Фадеева пошла на аппаратную хитрость. Чтобы контролировать работу Антошина, оперативно давать ему поручения, она предоставила ему кабинет в мэрии, где он будет „рисовать“ новую схему округов, а также выделила в администрации отдельную ставку специалиста, чья единственная задача — работа с Антошиным», — поделился источник. Другой свидетель интриги добавил, что Антошин как минимум раз в неделю ходит к Фадеевой с отчетами. Хотя формально в мэрии за выборы в гордуму отвечает зам Орлова по политике и СМИ Сергей Плахотин. В разговоре с URA.RU Антошин заявил, что его комиссия независима от мэрии, а облизбиркому подчиняется лишь до известной степени — как и любая другая комиссия. «Что касается содействия со стороны администрации, оно всегда было и продолжается — в рамках решения общих задач: по учету избирателей, организации участков для голосования», — добавил Антошин. По его словам, все без исключения ТИКи работают в помещениях, предоставленных горадминистрацией, и «это не говорит ни о какой [их] зависимости» от чиновников. «Что касается выделения отдельных ставок [в мэрии под комиссию], такого не может быть», — добавил Антошин. Сама Фадеева вечером 30 декабря была недоступна для комментариев.