На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

01 января 2023 в 04:34 Размер текста - 17 +

По всей территории Украины объявлена тревога Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога. Об этом говорят данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. 1 января она была объявлена в Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях страны, а также в Киеве и Киевской области. Об этом свидетельствуют данные, указанные на сайте министерства. На данный момент вся онлайн-карта отмечена красным. Ранее глава министр иностранных дел Украины Алексей Кулеба в своем telegram-канале сообщил, что в Киеве слышны взрывы. По предварительной информации, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Россия с 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине, целью которой является защита мирных жителей Донбасса, а также денацификация и демилитаризация киевского режима. Ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Украины в новогоднюю ночь обстреливают Донецк и Макеевку.

На территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога. Об этом говорят данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. 1 января она была объявлена в Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях страны, а также в Киеве и Киевской области. Об этом свидетельствуют данные, указанные на сайте министерства. На данный момент вся онлайн-карта отмечена красным. Ранее глава министр иностранных дел Украины Алексей Кулеба в своем telegram-канале сообщил, что в Киеве слышны взрывы. По предварительной информации, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Россия с 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине, целью которой является защита мирных жителей Донбасса, а также денацификация и демилитаризация киевского режима. Ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Украины в новогоднюю ночь обстреливают Донецк и Макеевку.