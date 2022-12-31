31 декабря 2022

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, истребители
По всей территории Украины объявлена тревога Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога. Об этом говорят данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. 1 января она была объявлена в Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях страны, а также в Киеве и Киевской области. Об этом свидетельствуют данные, указанные на сайте министерства. На данный момент вся онлайн-карта отмечена красным.

Ранее глава министр иностранных дел Украины Алексей Кулеба в своем telegram-канале сообщил, что в Киеве слышны взрывы. По предварительной информации, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Россия с 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине, целью которой является защита мирных жителей Донбасса, а также денацификация и демилитаризация киевского режима. Ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Украины в новогоднюю ночь обстреливают Донецк и Макеевку.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога. Об этом говорят данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. 1 января она была объявлена в Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях страны, а также в Киеве и Киевской области. Об этом свидетельствуют данные, указанные на сайте министерства. На данный момент вся онлайн-карта отмечена красным. Ранее глава министр иностранных дел Украины Алексей Кулеба в своем telegram-канале сообщил, что в Киеве слышны взрывы. По предварительной информации, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Россия с 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине, целью которой является защита мирных жителей Донбасса, а также денацификация и демилитаризация киевского режима. Ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Украины в новогоднюю ночь обстреливают Донецк и Макеевку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...