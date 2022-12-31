31 декабря 2022
30 декабря 2022

«Первый канал» показал возвращение пермского бойца из украинского плена

Участник СВО возвращается в Пермь после плена
© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, каски, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Военнослужащий вернется в Пермь после реабилитации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пермяк Кирилл Бражкин, попавший в плен при выполнении воинского долга на территории Украины, возвращается домой. Молодого человека в числе прочих показали в сюжете на «Первом канале». В результате переговоров из украинского плена 31 декабря были возвращены 82 российских военнослужащих.

«Неволя наконец в прошлом, а прямо сейчас подмосковный аэропорт Чкаловский. Впереди лечение и восстановление. Первую медицинскую и психологическую помощь всем оказали сразу после освобождения, и устроили телефонные разговоры с домом», — говорится в сюжете. Информацию об освобождении 59.ru подтвердила мать пермского военного.

Корреспондент URA.RU направил запрос о пермском военнослужащем уполномоченному по правам человека в Пермском крае Игорю Сапко. Он обещал уточнить информацию.

Ранее URA.RU рассказывало об освобождении Даниила Калугина. Весь процесс вызволения солдата держал на личном контроле губернатор Дмитрий Махонин. 1 декабря Игорь Сапко говорил, что власти борются за освобождение других пермяков.

На территории Украины и ЛДНР российские войска проводят спецоперацию. По словам президента РФ Владимира Путина, она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.

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Пермяк Кирилл Бражкин, попавший в плен при выполнении воинского долга на территории Украины, возвращается домой. Молодого человека в числе прочих показали в сюжете на «Первом канале». В результате переговоров из украинского плена 31 декабря были возвращены 82 российских военнослужащих. «Неволя наконец в прошлом, а прямо сейчас подмосковный аэропорт Чкаловский. Впереди лечение и восстановление. Первую медицинскую и психологическую помощь всем оказали сразу после освобождения, и устроили телефонные разговоры с домом», — говорится в сюжете. Информацию об освобождении 59.ru подтвердила мать пермского военного. Корреспондент URA.RU направил запрос о пермском военнослужащем уполномоченному по правам человека в Пермском крае Игорю Сапко. Он обещал уточнить информацию. Ранее URA.RU рассказывало об освобождении Даниила Калугина. Весь процесс вызволения солдата держал на личном контроле губернатор Дмитрий Махонин. 1 декабря Игорь Сапко говорил, что власти борются за освобождение других пермяков. На территории Украины и ЛДНР российские войска проводят спецоперацию. По словам президента РФ Владимира Путина, она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.
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