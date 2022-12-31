«Первый канал» показал возвращение пермского бойца из украинского плена

Участник СВО возвращается в Пермь после плена

Военнослужащий вернется в Пермь после реабилитации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пермяк Кирилл Бражкин, попавший в плен при выполнении воинского долга на территории Украины, возвращается домой. Молодого человека в числе прочих показали в сюжете на «Первом канале». В результате переговоров из украинского плена 31 декабря были возвращены 82 российских военнослужащих.

«Неволя наконец в прошлом, а прямо сейчас подмосковный аэропорт Чкаловский. Впереди лечение и восстановление. Первую медицинскую и психологическую помощь всем оказали сразу после освобождения, и устроили телефонные разговоры с домом», — говорится в сюжете. Информацию об освобождении 59.ru подтвердила мать пермского военного.

Корреспондент URA.RU направил запрос о пермском военнослужащем уполномоченному по правам человека в Пермском крае Игорю Сапко. Он обещал уточнить информацию.

Ранее URA.RU рассказывало об освобождении Даниила Калугина. Весь процесс вызволения солдата держал на личном контроле губернатор Дмитрий Махонин. 1 декабря Игорь Сапко говорил, что власти борются за освобождение других пермяков.

На территории Украины и ЛДНР российские войска проводят спецоперацию. По словам президента РФ Владимира Путина, она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.