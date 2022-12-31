Омбудсмен Сапко: освобожденный 31 декабря из плена пермяк пройдет реабилитацию

Новый год Кирилл Бражкин встретил на родной земле Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Освобожденный из украинского плена пермяк Кирилл Бражкин сейчас направлен на лечение и реабилитацию. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

«Поговорил утром по телефону с мамой военнослужащего, она искренне рада, с трудом сдерживает слезы. Новый год Кирилл встретил на родной земле, в РФ. Сейчас все освобожденные будут проходить лечение и реабилитацию», — написал Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Пермский омбудсмен указал в сообщении, что губернатор Прикамья Дмитрий Махонин лично контролирует ситуацию по возвращению пермяков. Сейчас краевые власти борются за освобождение других военнопленных.

URA.RU писало ранее, что в результате переговоров из украинского плена были возвращены 82 российских военных. Об этом вечером 31 декабря сообщили в Минобороны России. Корреспонденты агентства сообщали также, что в эфире «Первого канала» показали сюжет о возвращении пермского бойца.