31 декабря 2022
30 декабря 2022

Омбудсмен Сапко: освобожденный 31 декабря из плена пермяк пройдет реабилитацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый год Кирилл Бражкин встретил на родной земле Фото:
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Освобожденный из украинского плена пермяк Кирилл Бражкин сейчас направлен на лечение и реабилитацию. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

«Поговорил утром по телефону с мамой военнослужащего, она искренне рада, с трудом сдерживает слезы. Новый год Кирилл встретил на родной земле, в РФ. Сейчас все освобожденные будут проходить лечение и реабилитацию», — написал Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Пермский омбудсмен указал в сообщении, что губернатор Прикамья Дмитрий Махонин лично контролирует ситуацию по возвращению пермяков. Сейчас краевые власти борются за освобождение других военнопленных.

URA.RU писало ранее, что в результате переговоров из украинского плена были возвращены 82 российских военных. Об этом вечером 31 декабря сообщили в Минобороны России. Корреспонденты агентства сообщали также, что в эфире «Первого канала» показали сюжет о возвращении пермского бойца.

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Освобожденный из украинского плена пермяк Кирилл Бражкин сейчас направлен на лечение и реабилитацию. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. «Поговорил утром по телефону с мамой военнослужащего, она искренне рада, с трудом сдерживает слезы. Новый год Кирилл встретил на родной земле, в РФ. Сейчас все освобожденные будут проходить лечение и реабилитацию», — написал Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Пермский омбудсмен указал в сообщении, что губернатор Прикамья Дмитрий Махонин лично контролирует ситуацию по возвращению пермяков. Сейчас краевые власти борются за освобождение других военнопленных. URA.RU писало ранее, что в результате переговоров из украинского плена были возвращены 82 российских военных. Об этом вечером 31 декабря сообщили в Минобороны России. Корреспонденты агентства сообщали также, что в эфире «Первого канала» показали сюжет о возвращении пермского бойца.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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