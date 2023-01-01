Экс-замминистра труда: российские пенсионеры потеряют деньги после индексации в 2023 году

01 января 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Пенсионеры потеряют деньги после индексации пенсий, считает Павел Кудюкин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Индексация страховых пенсий по старости не покроет реальный рост цен на самые важные для пенсионеров товары. Об этом заявил профсоюзный деятель, бывший заместитель министра труда РФ Павел Кудюкин. По его мнению, из-за этого пенсионеры потеряют деньги. Новость по теме Что изменится для пенсионеров в 2023 году: главное о выплатах «Индексация [пенсий] отстает от реального роста цен, бюджетники и пенсионеры на этом теряют», — сказал Кудюкин в разговоре с MK.ru. Он пояснил, что по той группе товаров, которая касается пенсионеров больше всего, а именно по продовольствию и лекарствам, рост цен существенно выше среднего уровня инфляции. «Наши индексации не учитывают такого момента, хотя он весьма существенный», — уточнил экс-замминистра труда. По мнению Кудюкина, пенсия в России должна составлять не менее 40% от уровня средней зарплаты. Он подчеркнул, что это является рекомендацией Международной организации труда. «У нас она не дотягивает и до 30%. То есть среднестатистический российский работник, выйдя на пенсию, сразу теряет свыше двух третей своих доходов», — пояснил профсоюзный деятель, отметив, что если бы в стране соблюдался стандарт международной организации, то пенсии были бы в полтора раза выше. Об индексации страховых пенсий по старости с 1 января Минтруда сообщало в сентябре прошлого года. Тогда их пообещали поднять на 4,8%. URA.RU также писало о других изменениях для пенсионеров, вступивших в силу с 1 января 2023 года. URA.RU направило запросы в Минтруда и Соцфонд России (бывший Пенсионный фонд) по вопросу того, учитывает ли индексация пенсий по старости рост цен на продовольствие и лекарства, и не потеряют ли после нее россияне деньги. На момент публикации новости ответа не поступило. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Индексация страховых пенсий по старости не покроет реальный рост цен на самые важные для пенсионеров товары. Об этом заявил профсоюзный деятель, бывший заместитель министра труда РФ Павел Кудюкин. По его мнению, из-за этого пенсионеры потеряют деньги. «Индексация [пенсий] отстает от реального роста цен, бюджетники и пенсионеры на этом теряют», — сказал Кудюкин в разговоре с MK.ru. Он пояснил, что по той группе товаров, которая касается пенсионеров больше всего, а именно по продовольствию и лекарствам, рост цен существенно выше среднего уровня инфляции. «Наши индексации не учитывают такого момента, хотя он весьма существенный», — уточнил экс-замминистра труда. По мнению Кудюкина, пенсия в России должна составлять не менее 40% от уровня средней зарплаты. Он подчеркнул, что это является рекомендацией Международной организации труда. «У нас она не дотягивает и до 30%. То есть среднестатистический российский работник, выйдя на пенсию, сразу теряет свыше двух третей своих доходов», — пояснил профсоюзный деятель, отметив, что если бы в стране соблюдался стандарт международной организации, то пенсии были бы в полтора раза выше. Об индексации страховых пенсий по старости с 1 января Минтруда сообщало в сентябре прошлого года. Тогда их пообещали поднять на 4,8%. URA.RU также писало о других изменениях для пенсионеров, вступивших в силу с 1 января 2023 года. URA.RU направило запросы в Минтруда и Соцфонд России (бывший Пенсионный фонд) по вопросу того, учитывает ли индексация пенсий по старости рост цен на продовольствие и лекарства, и не потеряют ли после нее россияне деньги. На момент публикации новости ответа не поступило.