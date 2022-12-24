Die Welt: Германия оказалась в ловушке из-за отказа от российского газа

Die Welt: Германия окажется во власти Катара после отказа от российского газа

Die Welt признали, что Германия попадет в зависимость от Катара Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Энергетический кризис спровоцировал усиление стран Персидского залива. Отказываясь от российского газа, Германия рискует оказаться во власти Катара, который теперь имеет больше влияния на Европу. Об этом рассказали в немецкой прессе.

«Германия, стремящаяся заместить поставки российских энергоресурсов, рискует оказаться во власти Катара, что показывают „угрозы“ эмирата из-за коррупционного скандала в Европарламенте. Маленький эмират откровенно угрожает Европе перекрыть газовый кран», — пишет немецкая газета Die Welt. В издании напомнили, что энергетические компании Германии недавно договорились с Катаром касательно сотрудничества по поставкам газа, а потому правительство Германии задумается, прежде чем сделает какие-либо заявление, которые могут разозлить шейхов.

Ранее доцент Финансового университета Геворг Мирзаян рассказал для делового издания «Взгляд» о том, как Катар может помочь России в «усмирении» Европы. По мнению эксперта, недавний скандал с обвинениями Катара во взяточничестве разозлил шейхов, которые теперь предпримут более жесткий подход во взаимоотношениях с европейскими государствами.