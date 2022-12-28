Володин заявил, что планы США на экономику России провалились

29 декабря 2022 в 10:16 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин отчитался об успехах российской экономики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Прогнозы США и Евросоюза о крахе российской экономики не сбылись. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «В уходящем году Вашингтон и Брюссель предрекали крах экономики нашей страны: инфляцию свыше 100%, курс 200 рублей за доллар, падение ВВП на 25%. Их планы провалились», — написал Володин в своем telegram-канале . По его словам, против России ввели более 13 тысяч санкций, но политическая система и экономическая модель показали свою эффективность. Он отметил, что безработица достигла исторического минимума — 3,7%, инфляция достигла 12,9%. Ввод жилья достиг 100 млн квадратных метров, что стало рекордом со времен СССР. В России собрали рекордные 150 миллионов тонн зерна, отчитался спикер Госдумы. Запад не сможет обрушить российскую экономику в следующем году, сообщало немецкое радио Deutschlandfunk Kultur. 2023 год будет легче для экономики страны, считает вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Прогнозы США и Евросоюза о крахе российской экономики не сбылись. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «В уходящем году Вашингтон и Брюссель предрекали крах экономики нашей страны: инфляцию свыше 100%, курс 200 рублей за доллар, падение ВВП на 25%. Их планы провалились», — написал Володин в своем telegram-канале. По его словам, против России ввели более 13 тысяч санкций, но политическая система и экономическая модель показали свою эффективность. Он отметил, что безработица достигла исторического минимума — 3,7%, инфляция достигла 12,9%. Ввод жилья достиг 100 млн квадратных метров, что стало рекордом со времен СССР. В России собрали рекордные 150 миллионов тонн зерна, отчитался спикер Госдумы. Запад не сможет обрушить российскую экономику в следующем году, сообщало немецкое радио Deutschlandfunk Kultur. 2023 год будет легче для экономики страны, считает вице-премьер РФ Андрей Белоусов.