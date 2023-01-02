В ДНР рассказали, как ВСУ вычислили российских военных в Макеевке

ТАСС: ВСУ вычислили российских военных в Макеевке из-за использования ими телефонов

02 января 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

ВСУ нанесли удар по зданию ПТУ в Макеевке, где жили российские солдаты Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) вычислили пункт размещения российских военных в Макеевке (Донецкая народная республика) из-за активного использования ими мобильных телефонов. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах ДНР. Ранее украинские военные нанесли удар по месту размещения солдат российской армии в городе. «Предварительно, причиной попадания HIMARS послужило активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов. Противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON выявил активность сотовой связи и местоположение абонентов», — поделился сотрудник правоохранительных органов с агентством. Ранее ВСУ нанесли удар по пункту размещения российских военнослужащих в Макеевке. Ракетный удар был нанесен по зданию местного учебного заведения, в котором расположились российские солдаты. Предполагается, что потери могут составить 50-70 человек. Украинские военные вели обстрел Макеевки и Донецка и в новогоднюю ночь. Огонь велся оружием, поставленным украинской стороне НАТО. Врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что в результате действий ВСУ пострадало множество гражданских объектов республики.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вычислили пункт размещения российских военных в Макеевке (Донецкая народная республика) из-за активного использования ими мобильных телефонов. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах ДНР. Ранее украинские военные нанесли удар по месту размещения солдат российской армии в городе. «Предварительно, причиной попадания HIMARS послужило активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов. Противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON выявил активность сотовой связи и местоположение абонентов», — поделился сотрудник правоохранительных органов с агентством. Ранее ВСУ нанесли удар по пункту размещения российских военнослужащих в Макеевке. Ракетный удар был нанесен по зданию местного учебного заведения, в котором расположились российские солдаты. Предполагается, что потери могут составить 50-70 человек. Украинские военные вели обстрел Макеевки и Донецка и в новогоднюю ночь. Огонь велся оружием, поставленным украинской стороне НАТО. Врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что в результате действий ВСУ пострадало множество гражданских объектов республики.