В ДНР рассказали, как ВСУ вычислили российских военных в Макеевке

ТАСС: ВСУ вычислили российских военных в Макеевке из-за использования ими телефонов
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Колледж №95 в Перевальске после удара ВСУ ракетами HIMARS. ЛНР, руины, разрушения, колледж перевальск
ВСУ нанесли удар по зданию ПТУ в Макеевке, где жили российские солдаты Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вычислили пункт размещения российских военных в Макеевке (Донецкая народная республика) из-за активного использования ими мобильных телефонов. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах ДНР. Ранее украинские военные нанесли удар по месту размещения солдат российской армии в городе.

«Предварительно, причиной попадания HIMARS послужило активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов. Противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON выявил активность сотовой связи и местоположение абонентов», — поделился сотрудник правоохранительных органов с агентством.

Ранее ВСУ нанесли удар по пункту размещения российских военнослужащих в Макеевке. Ракетный удар был нанесен по зданию местного учебного заведения, в котором расположились российские солдаты. Предполагается, что потери могут составить 50-70 человек.

Украинские военные вели обстрел Макеевки и Донецка и в новогоднюю ночь. Огонь велся оружием, поставленным украинской стороне НАТО. Врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что в результате действий ВСУ пострадало множество гражданских объектов республики.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) вычислили пункт размещения российских военных в Макеевке (Донецкая народная республика) из-за активного использования ими мобильных телефонов. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах ДНР. Ранее украинские военные нанесли удар по месту размещения солдат российской армии в городе. «Предварительно, причиной попадания HIMARS послужило активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов. Противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON выявил активность сотовой связи и местоположение абонентов», — поделился сотрудник правоохранительных органов с агентством. Ранее ВСУ нанесли удар по пункту размещения российских военнослужащих в Макеевке. Ракетный удар был нанесен по зданию местного учебного заведения, в котором расположились российские солдаты. Предполагается, что потери могут составить 50-70 человек. Украинские военные вели обстрел Макеевки и Донецка и в новогоднюю ночь. Огонь велся оружием, поставленным украинской стороне НАТО. Врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что в результате действий ВСУ пострадало множество гражданских объектов республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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