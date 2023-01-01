В ЯНАО торговцев овощами заподозрили в обмане покупателей

Жительница Надыма заподозрила продавцов овощей в обвесе и обсчете покупателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Надыма (ЯНАО) заподозрила продавцов овощей в обвесе и обсчете покупателей. Об этом надымчанка анонимно сообщила в местном паблике во «Вконтакте».

«За 4 морковки, 4 свеклы и пакет мандарин насчитали 2000! Так же в другом месте обсчитали женщину, она устроила им разнос на месте! Торгаши пользуются суетой и спешкой, цену даже вслух не говорят, просто озвучивают: „Прикладывайте карту“… Кассы нет, чеков нет. Только терминалы. Не понятно, что сколько пробили. Весы сбиты. В общем берегите ваши деньги и нервы», — сказано в сообщении.

На момент публикации новости пост в социальной сети набрал более 7,5 тысяч просмотров. Некоторые из комментаторов согласились с тем, что данная проблема существует, и они сами сталкивались с подобным. «Они всегда обманывают, особенно когда много всего покупаешь. Так что я сейчас покупаю по одному товару — рассчиталась, потом еще — рассчиталась», — поделилась лайфхаком подписчица под ником Любимая Любимым.

Другая покупательница также столкнулась с завышенной, по ее мнению, ценой. «Тоже на днях там покупали фрукты, мандарины, апельсины, грейпфрут, киви (все по кг, может чуть меньше), два манго и ананас — 4300, узнала офигела цену, больше туда не ногой», — написала пользователь под ником Леночка Елисеева. Одна из жительниц предположила, что подорожание связано с новогодними праздниками. «Перед новым годом они цены повысили, с 30 числа как раз, при нас сказали, сегодня на мандарины такая цена, завтра будет выше», — утверждает Дарья Тихомирова.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Надыма недовольны обслуживаем в магазине «Монетка». По их словам, продавцы намеренно обманывают покупателей на 5-10 рублей.