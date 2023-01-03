Генерал Гурулев ответил на сообщения о новом наступлении РФ на Украине

Генерал Гурулев: ВСУ не узнают, если военные РФ будут готовить наступление

03 января 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Целью российской армии является окружение ВСУ, заявил Андрей Гурулев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия не узнает, если военные РФ будут готовить наступление, сказал URA.RU член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. Так он ответил на заявление бывшего командира «Азова» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Максима Жорина о подготовке Россией наступления на Украине. «ВСУ ждут тяжелые времена. Их потенциал сокращается, несмотря на поставки западного вооружения. По поводу нашего наступления: если оно и готовится, про это никто никогда не узнает, в том числе ВСУшники», — сказал Гурулев URA.RU. По его словам, основной задачей российской армии будет — обмануть Вооруженные силы Украины, чтобы окружить и разгромить их, а не вытеснять. Также необходимо найти направление для основных ударов, отметил Гурулев. Ранее экс-командир «Азова» заявил о скором наступлении России, которое будет вызовом для украинской армии. Он связал это с тем, что мобилизованные в России уже прошли обучение и вооружены. При этом ВСУ готовят наступление по трем направлениям, заявил URA.RU военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. По его словам, Украина хочет взять контроль над рубежом Кременная-Сватово, рассечь ДНР на две части и выйти на Крым.

Украинская армия не узнает, если военные РФ будут готовить наступление, сказал URA.RU член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. Так он ответил на заявление бывшего командира «Азова» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Максима Жорина о подготовке Россией наступления на Украине. «ВСУ ждут тяжелые времена. Их потенциал сокращается, несмотря на поставки западного вооружения. По поводу нашего наступления: если оно и готовится, про это никто никогда не узнает, в том числе ВСУшники», — сказал Гурулев URA.RU. По его словам, основной задачей российской армии будет — обмануть Вооруженные силы Украины, чтобы окружить и разгромить их, а не вытеснять. Также необходимо найти направление для основных ударов, отметил Гурулев. Ранее экс-командир «Азова» заявил о скором наступлении России, которое будет вызовом для украинской армии. Он связал это с тем, что мобилизованные в России уже прошли обучение и вооружены. При этом ВСУ готовят наступление по трем направлениям, заявил URA.RU военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. По его словам, Украина хочет взять контроль над рубежом Кременная-Сватово, рассечь ДНР на две части и выйти на Крым.