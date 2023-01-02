В городе ЯНАО продается гостиница с сауной и бассейном

В Новом Уренгое (ЯНАО) выставлена на продажу гостиница, общей площадью 2000 квадратных метров. Как сообщается в объявлении, размещенном на сайте Avito, в здание есть две сауны и три бассейна.
«Продаем капитальное отдельностоящее здание гостиницы общей площадью 2000 кв/м. В здании имеется спортзал, две сауны, три бассейна, бильярдная, спортзал. В каждой комнате есть туалет и душ», — пишет продавец объекта.
Уточняется, что пятиэтажная гостиница меблирована, на двух этажах размещены столовые. Здание также можно преобразить в общежитие, бизнес-центр или жилую недвижимость. Стоимость здания 90 миллионов рублей, возможен обмен и рассрочка.
Агентство пыталось связаться с продавцом недвижимости по указанному в объявлении номеру телефона. На момент публикации на телефонный звонок никто не ответил.
Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое выставлен на продажу офис с личной сауной, бассейном и гаражами. Есть возможность преобразить здание в медицинский центр, гостиницу или отделение банка.
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