02 января 2023
01 января 2023
31 декабря 2022

В городе ЯНАО продается гостиница с сауной и бассейном

© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетная семья Кириченко. Свердловская область, Березовский, сауна, бассейн, дача, загородный дом
В Новом Уренгое продается гостиница за 90 млн рублей Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) выставлена на продажу гостиница, общей площадью 2000 квадратных метров. Как сообщается в объявлении, размещенном на сайте Avito, в здание есть две сауны и три бассейна.

«Продаем капитальное отдельностоящее здание гостиницы общей площадью 2000 кв/м. В здании имеется спортзал, две сауны, три бассейна, бильярдная, спортзал. В каждой комнате есть туалет и душ», — пишет продавец объекта.

Уточняется, что пятиэтажная гостиница меблирована, на двух этажах размещены столовые. Здание также можно преобразить в общежитие, бизнес-центр или жилую недвижимость. Стоимость здания 90 миллионов рублей, возможен обмен и рассрочка.

Агентство пыталось связаться с продавцом недвижимости по указанному в объявлении номеру телефона. На момент публикации на телефонный звонок никто не ответил.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое выставлен на продажу офис с личной сауной, бассейном и гаражами. Есть возможность преобразить здание в медицинский центр, гостиницу или отделение банка.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) выставлена на продажу гостиница, общей площадью 2000 квадратных метров. Как сообщается в объявлении, размещенном на сайте Avito, в здание есть две сауны и три бассейна. «Продаем капитальное отдельностоящее здание гостиницы общей площадью 2000 кв/м. В здании имеется спортзал, две сауны, три бассейна, бильярдная, спортзал. В каждой комнате есть туалет и душ», — пишет продавец объекта. Уточняется, что пятиэтажная гостиница меблирована, на двух этажах размещены столовые. Здание также можно преобразить в общежитие, бизнес-центр или жилую недвижимость. Стоимость здания 90 миллионов рублей, возможен обмен и рассрочка. Агентство пыталось связаться с продавцом недвижимости по указанному в объявлении номеру телефона. На момент публикации на телефонный звонок никто не ответил. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое выставлен на продажу офис с личной сауной, бассейном и гаражами. Есть возможность преобразить здание в медицинский центр, гостиницу или отделение банка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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