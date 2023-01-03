В Кургане на неопределенный срок ограничили движение автобусов

В Курганской области с 21:00 3 января ограничили движение пассажирского транспорта на трассах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области из-за погоды временно ограничили движение пассажирского транспорта на федеральных, региональных и межмуниципальных дорогах. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями введено временное ограничение движения пассажирского транспорта. Возникновение реальной угрозы безопасности дорожного движения связано с обильными снегопадами и ограниченной видимостью на дорогах, порывами ведра до 17 м/с, образованием снежного наката и зимней скользкости», — уточнили в ведомстве.

О том, когда снимут ограничения, сообщат позднее. В Госавтоинспекции региона также попросили отказаться от длительных поездок на машине.

Ранее курганцев предупреждали о метелях и снежных заносах. В Курганском центре гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды отметили, что 4 января на городских и областных дорогах сохранится гололед.