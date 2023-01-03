03 января 2023
02 января 2023

В Кургане на неопределенный срок ограничили движение автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие «Автобус» Дорожные полицейские проверяют соответствие технического состояния. Курган, маршрутное такси, зима, пазик, автобус, полиция, жезл, гибдд, маршрутка, паз
В Курганской области с 21:00 3 января ограничили движение пассажирского транспорта на трассах Фото:

В Курганской области из-за погоды временно ограничили движение пассажирского транспорта на федеральных, региональных и межмуниципальных дорогах. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями введено временное ограничение движения пассажирского транспорта. Возникновение реальной угрозы безопасности дорожного движения связано с обильными снегопадами и ограниченной видимостью на дорогах, порывами ведра до 17 м/с, образованием снежного наката и зимней скользкости», — уточнили в ведомстве.

О том, когда снимут ограничения, сообщат позднее. В Госавтоинспекции региона также попросили отказаться от длительных поездок на машине.

Ранее курганцев предупреждали о метелях и снежных заносах. В Курганском центре гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды отметили, что 4 января на городских и областных дорогах сохранится гололед.

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В Курганской области из-за погоды временно ограничили движение пассажирского транспорта на федеральных, региональных и межмуниципальных дорогах. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции. «В связи с неблагоприятными погодными условиями введено временное ограничение движения пассажирского транспорта. Возникновение реальной угрозы безопасности дорожного движения связано с обильными снегопадами и ограниченной видимостью на дорогах, порывами ведра до 17 м/с, образованием снежного наката и зимней скользкости», — уточнили в ведомстве. О том, когда снимут ограничения, сообщат позднее. В Госавтоинспекции региона также попросили отказаться от длительных поездок на машине. Ранее курганцев предупреждали о метелях и снежных заносах. В Курганском центре гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды отметили, что 4 января на городских и областных дорогах сохранится гололед.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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