Что известно о гибели российских солдат в Макеевке: главное к этому часу

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Обстрел жилого дома в Макеевке. Макеевка, ДНР, последствия, разрушения, обстрел
Солдаты ВС РФ были размещены в здании ПТУ Макеевки (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины нанесли удар по месту размещения российских военных в Макеевке (Донецкая народная республика). В его результате погибли 63 российских военных. URA.RU приводит главные новости о гибели солдат армии России в Макеевке к этому часу.

  • Утром 2 января первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил о том, что ВСУ нанесли ракетный удар по пункту размещения российских военных в Макеевке. Солдаты российской армии располагались в одном из учебных заведений города.
  • В правоохранительных органах ДНР рассказали, что украинские военные вычислили место размещения солдат Вооруженных сил России из-за высокой активности сотовой связи. Российские солдаты в пункте размещения активно пользовались телефонами.
  • Экс-глава минобороны ДНР Игорь Стрелков сообщил, что здание, в котором располагались российские солдаты, уничтожено практически полностью из-за детонации боеприпасов, находящихся в нем. Он добавил, что также уничтожена практически вся военная техника, стоявшая рядом со зданием.
  • Минобороны России подтвердило гибель 63 российских солдат, размещенных в здании учебного заведения Макеевки. В ведомстве пообещали помочь и поддержать родных погибших.

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Вооруженные силы Украины нанесли удар по месту размещения российских военных в Макеевке (Донецкая народная республика). В его результате погибли 63 российских военных. URA.RU приводит главные новости о гибели солдат армии России в Макеевке к этому часу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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