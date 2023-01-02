Что известно о гибели российских солдат в Макеевке: главное к этому часу

Солдаты ВС РФ были размещены в здании ПТУ Макеевки (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины нанесли удар по месту размещения российских военных в Макеевке (Донецкая народная республика). В его результате погибли 63 российских военных. URA.RU приводит главные новости о гибели солдат армии России в Макеевке к этому часу.
- Утром 2 января первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил о том, что ВСУ нанесли ракетный удар по пункту размещения российских военных в Макеевке. Солдаты российской армии располагались в одном из учебных заведений города.
- В правоохранительных органах ДНР рассказали, что украинские военные вычислили место размещения солдат Вооруженных сил России из-за высокой активности сотовой связи. Российские солдаты в пункте размещения активно пользовались телефонами.
- Экс-глава минобороны ДНР Игорь Стрелков сообщил, что здание, в котором располагались российские солдаты, уничтожено практически полностью из-за детонации боеприпасов, находящихся в нем. Он добавил, что также уничтожена практически вся военная техника, стоявшая рядом со зданием.
- Минобороны России подтвердило гибель 63 российских солдат, размещенных в здании учебного заведения Макеевки. В ведомстве пообещали помочь и поддержать родных погибших.
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