Отправка бойцов состоится 5 января Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пермяков, проходивших боевую подготовку в учебном центре Тюмени, отправляют в зону проведения спецоперации. Отправка дивизиона военнослужащих состоится 5 января. Об этом сообщается в telegram-канале «Компрос», близкого к краевым властям.

«Сегодня на железнодорожном вокзале в Тюмени состоялась отправка в зону спецоперации воинской части, укомплектованной в том числе мобилизованными из Пермского края. Отправка еще одного дивизиона, в состав которого частично вошли военнослужащие прикамцы, состоится 5 января», — отмечается в сообщении. Бойцы будут проходить службу в населенных пунктах новых присоединенных территорий России. В пермском центре поддержки семей мобилизованных URA.RU подтвердили данную информацию.

URA.RU рассказывало, что с начала мобилизации на фронт отправились два батальона и два дивизиона из учебной части в Тюмени, Также состоялась отправка пермяков, которые находились в учебном центре в Елани Свердловской области. С 24 февраля 2022 года на Украине проводится спецоперация по демилитаризации и денацификации этой страны. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирных жителей Донбасса от агрессии со стороны киевского режима.

Мобилизованные Прикамцы отправляются в зону проведения спецоперации Фото: telegram-канал «Компрос»