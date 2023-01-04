Экономист рассказал, какие категории россиян обойдет январская индексация пенсий

Экономист Иванова-Швец: в январе индексации не стоит ждать военным и работающим пенсионерам

05 января 2023 в 04:27 Размер текста - 17 +

Индексация пенсий коснется всех категорий пенсионеров Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В России с начала января ежегодно индексируется страховая пенсия неработающих пенсионеров, однако для ряда пенсионеров мера будет реализована позже. Об этом сообщила кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец. «Следующие на очереди по индексации те, кто получает социальные пенсии. Для них традиционно индексация пенсий происходит с 1 апреля. Потом, с 1 августа, традиционно проводится перерасчет пенсий работающим пенсионерам», — пояснила экономист в беседе с агентством «Прайм». Последние получат дополнительные баллы за страховые отчисления. «При этом, учитывается количество и сумма заработанных за последний год пенсионных коэффициентов, но максимально три», — пояснила Иванова-Швец. Кроме того, с 1 октября будет произведена индексация военных пенсий. «В целом без индексации никто не останется, просто это происходит по определенной схеме, которая используется ежегодно», — пояснила эксперт. Об индексации страховых пенсий по старости с 1 января Минтруда сообщало в сентябре прошлого года. Тогда их пообещали поднять на 4,8%. Однако бывший заместитель министра труда РФ Павел Кудюкин утверждал, что индексация страховых пенсий не покроет реальный рост цен на самые важные для пенсионеров товары. URA.RU напоминало, какие доплаты получат пенсионеры в 2023 году. В частности, на прибавку смогут рассчитывать россияне, награжденные тремя орденами Мужества, а также «За личное мужество». Что изменится для пенсионеров в 2023 году: главное о выплатах Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России с начала января ежегодно индексируется страховая пенсия неработающих пенсионеров, однако для ряда пенсионеров мера будет реализована позже. Об этом сообщила кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец. «Следующие на очереди по индексации те, кто получает социальные пенсии. Для них традиционно индексация пенсий происходит с 1 апреля. Потом, с 1 августа, традиционно проводится перерасчет пенсий работающим пенсионерам», — пояснила экономист в беседе с агентством «Прайм». Последние получат дополнительные баллы за страховые отчисления. «При этом, учитывается количество и сумма заработанных за последний год пенсионных коэффициентов, но максимально три», — пояснила Иванова-Швец. Кроме того, с 1 октября будет произведена индексация военных пенсий. «В целом без индексации никто не останется, просто это происходит по определенной схеме, которая используется ежегодно», — пояснила эксперт. Об индексации страховых пенсий по старости с 1 января Минтруда сообщало в сентябре прошлого года. Тогда их пообещали поднять на 4,8%. Однако бывший заместитель министра труда РФ Павел Кудюкин утверждал, что индексация страховых пенсий не покроет реальный рост цен на самые важные для пенсионеров товары. URA.RU напоминало, какие доплаты получат пенсионеры в 2023 году. В частности, на прибавку смогут рассчитывать россияне, награжденные тремя орденами Мужества, а также «За личное мужество».