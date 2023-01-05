Метеоролог Шувалов: в Россию придет аномальное тепло

06 января 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

В Пскове, Белгороде, Курске 12 и 13 января ожидается до +1 градуса, отметил Александр Шувалов Фото: Размик Закарян © URA.RU На западе и юге России 12—13 января потеплеет до +1 градуса. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Антициклон оформится на рубеже 7—8 января над северо-западом европейской территории России и потом медленно продефилирует в юго-восточном направлении к Волге и на Южный Урал. Следовательно, морозы в центре России достигнут своего пика с 6 по 9 января и начнут постепенно отступать. На рубеже 12—13 января, подарок к Старому Новому году, будет повышение температуры на западе территории — это Псков, Смоленск, и на юге — Белгород, Курск, Воронеж. И скорее всего это будут уже +1 или -1 градус», — дал прогноз Александр Шувалов. По словам метеоролога, в Москву оттепель вернется 14 января. «После тех 25-градусных морозов, которые будут в столице 7, 8 и 9 января, температуры, близкие к оттепели, то есть к 0 градусов, в Москве и окрестных областях ожидаются к 14 января. Чуть дольше задержатся морозы в Предуралье и Поволжье. Но потом они и там ослабеют, потому что антициклон пойдет в Казахстан и на юг Западной Сибири. И там уже будет понижение температуры. На Урале морозы до -35 градусов постоят около недели. К 15—16 января потеплеет до минус 8 — минус 3», — добавил Шувалов. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о приходе аномальных морозов в европейскую часть России. С 5 по 9 января температура может достигать от -34 до 47 градусов ниже нуля. В Якутии, Магаданской области и на Чукотке до — минус 53. В Свердловской области на рождественские праздники ожидается до 34 градусов мороза. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На западе и юге России 12—13 января потеплеет до +1 градуса. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Антициклон оформится на рубеже 7—8 января над северо-западом европейской территории России и потом медленно продефилирует в юго-восточном направлении к Волге и на Южный Урал. Следовательно, морозы в центре России достигнут своего пика с 6 по 9 января и начнут постепенно отступать. На рубеже 12—13 января, подарок к Старому Новому году, будет повышение температуры на западе территории — это Псков, Смоленск, и на юге — Белгород, Курск, Воронеж. И скорее всего это будут уже +1 или -1 градус», — дал прогноз Александр Шувалов. По словам метеоролога, в Москву оттепель вернется 14 января. «После тех 25-градусных морозов, которые будут в столице 7, 8 и 9 января, температуры, близкие к оттепели, то есть к 0 градусов, в Москве и окрестных областях ожидаются к 14 января. Чуть дольше задержатся морозы в Предуралье и Поволжье. Но потом они и там ослабеют, потому что антициклон пойдет в Казахстан и на юг Западной Сибири. И там уже будет понижение температуры. На Урале морозы до -35 градусов постоят около недели. К 15—16 января потеплеет до минус 8 — минус 3», — добавил Шувалов. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о приходе аномальных морозов в европейскую часть России. С 5 по 9 января температура может достигать от -34 до 47 градусов ниже нуля. В Якутии, Магаданской области и на Чукотке до — минус 53. В Свердловской области на рождественские праздники ожидается до 34 градусов мороза.