В ЯНАО построены первые дома с квартирами для аренды

06 января 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое построены первые первые арендные дома Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) построены первые дома, квартиры в которых будут сдаваться в аренду. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона. «Первые в округе современные новостройки для аренды построены в Новом Уренгое в микрорайоне комплексной застройки Славянский. Горожанам и гостям газовой столицы Ямала теперь доступно арендное жилье в новом квартале с современной отделкой, новой мебелью и техникой», — говорится в сообщении. Также на сайте регионального правительства сказано, что возведенные новостройки для аренды предназначены для востребованных специалистов. Также в информации указано, что всего в Новом Уренгое построено четыре арендных дома с 242 квартирами. Жилье для квартирантов обеспечено мебелью и бытовой техникой, в доме есть подземная парковка на 200 машиномест. Для квартиросъемщиков и их семей предусмотрены спортивные и детские площадки, в будущем будет построена школа. Ранее URA сообщало, что в Новом Уренгое построено более тысячи квартир. И планирую ввести в эксплуатацию в начале 2023 года.

В Новом Уренгое (ЯНАО) построены первые дома, квартиры в которых будут сдаваться в аренду. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона. «Первые в округе современные новостройки для аренды построены в Новом Уренгое в микрорайоне комплексной застройки Славянский. Горожанам и гостям газовой столицы Ямала теперь доступно арендное жилье в новом квартале с современной отделкой, новой мебелью и техникой», — говорится в сообщении. Также на сайте регионального правительства сказано, что возведенные новостройки для аренды предназначены для востребованных специалистов. Также в информации указано, что всего в Новом Уренгое построено четыре арендных дома с 242 квартирами. Жилье для квартирантов обеспечено мебелью и бытовой техникой, в доме есть подземная парковка на 200 машиномест. Для квартиросъемщиков и их семей предусмотрены спортивные и детские площадки, в будущем будет построена школа. Ранее URA сообщало, что в Новом Уренгое построено более тысячи квартир. И планирую ввести в эксплуатацию в начале 2023 года.