05 января 2023
04 января 2023
03 января 2023

В ЯНАО построены первые дома с квартирами для аренды

© Служба новостей «URA.RU»
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Старт строительства «Лицейского квартала» в жилом районе «Солнечный». Екатеринбург, строительство, башенные краны, стройка
В Новом Уренгое построены первые первые арендные дома Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) построены первые дома, квартиры в которых будут сдаваться в аренду. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

«Первые в округе современные новостройки для аренды построены в Новом Уренгое в микрорайоне комплексной застройки Славянский. Горожанам и гостям газовой столицы Ямала теперь доступно арендное жилье в новом квартале с современной отделкой, новой мебелью и техникой», — говорится в сообщении.

Также на сайте регионального правительства сказано, что возведенные новостройки для аренды предназначены для востребованных специалистов. Также в информации указано, что всего в Новом Уренгое построено четыре арендных дома с 242 квартирами. Жилье для квартирантов обеспечено мебелью и бытовой техникой, в доме есть подземная парковка на 200 машиномест. Для квартиросъемщиков и их семей предусмотрены спортивные и детские площадки, в будущем будет построена школа.

Ранее URA сообщало, что в Новом Уренгое построено более тысячи квартир. И планирую ввести в эксплуатацию в начале 2023 года.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) построены первые дома, квартиры в которых будут сдаваться в аренду. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона. «Первые в округе современные новостройки для аренды построены в Новом Уренгое в микрорайоне комплексной застройки Славянский. Горожанам и гостям газовой столицы Ямала теперь доступно арендное жилье в новом квартале с современной отделкой, новой мебелью и техникой», — говорится в сообщении. Также на сайте регионального правительства сказано, что возведенные новостройки для аренды предназначены для востребованных специалистов. Также в информации указано, что всего в Новом Уренгое построено четыре арендных дома с 242 квартирами. Жилье для квартирантов обеспечено мебелью и бытовой техникой, в доме есть подземная парковка на 200 машиномест. Для квартиросъемщиков и их семей предусмотрены спортивные и детские площадки, в будущем будет построена школа. Ранее URA сообщало, что в Новом Уренгое построено более тысячи квартир. И планирую ввести в эксплуатацию в начале 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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