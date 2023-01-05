В ЯНАО построены первые дома с квартирами для аренды

В Новом Уренгое (ЯНАО) построены первые дома, квартиры в которых будут сдаваться в аренду. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.
«Первые в округе современные новостройки для аренды построены в Новом Уренгое в микрорайоне комплексной застройки Славянский. Горожанам и гостям газовой столицы Ямала теперь доступно арендное жилье в новом квартале с современной отделкой, новой мебелью и техникой», — говорится в сообщении.
Также на сайте регионального правительства сказано, что возведенные новостройки для аренды предназначены для востребованных специалистов. Также в информации указано, что всего в Новом Уренгое построено четыре арендных дома с 242 квартирами. Жилье для квартирантов обеспечено мебелью и бытовой техникой, в доме есть подземная парковка на 200 машиномест. Для квартиросъемщиков и их семей предусмотрены спортивные и детские площадки, в будущем будет построена школа.
Ранее URA сообщало, что в Новом Уренгое построено более тысячи квартир. И планирую ввести в эксплуатацию в начале 2023 года.
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