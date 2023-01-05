Курганцы жалуются, что не могут уехать на работу из-за транспортной реформы

06 января 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

Жители отдаленных районов Кургана жалуются, что автобусы проезжают мимо остановок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница одного из районов Кургана пожаловалась, что из-за транспортной реформы не смогла уехать на работу вовремя. Пассажирка сообщила в местном паблике соцсети «ВКонтакте», что автобус проехал мимо остановки и ей больше часа пришлось ожидать общественный транспорт. В комментариях горожане жалуются на нерегулярность новых маршрутов и в других отдаленных районах города. «Не смогли уехать утром на работу, в промежутке с 7:30 до 8:55. Простояли на морозе более часа! Автобус под номером 16 проехал мимо остановки „Ясная поляна“, второй через лес доехал до Увала минуя остановку. В реестре, находящемся на сайте транспортного управления, этот остановочный пункт числится в маршруте! Третий автобус уже не дождались и пошли домой, так как очень сильно замерзли. До транспортной реформы проблем не было!», — написала Олеся Острижникова в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте». Автор поста сообщила URA.RU, что обращалась с жалобой в транспортное управление, но звонок оборвался. «16 — это один из новых маршрутов, расписания движения нет. Есть только реестр, в котором указаны остановочные пункты», — отметила собеседница. В комментариях к посту другая горожанка отметила, что в Черемухово 7:15 с Нижней Утятки должен ехать автобус, но транспорта в это время не было. В пресс-службе администрации города Кургана в ответ на запрос URA.RU сообщили, что по факту проезда остановочного пункта автобусами маршрута 16 проведена служебная проверка, в ходе проверки установлено, что автобусы следовали согласно установленному пути следования. «Факт нарушения со стороны водителей автобусов не подтвердился. Вместе с тем руководству предприятия указано осуществлять личный контроль за работой автобусов на маршруте», — отметили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что с 3 января в Кургане запустили новые маршруты, автобусы которых брендированы специальным логотипом. Новая маршрутная сеть разработана курганскими властями в рамках транспортной реформы. Но уже 4 января сотрудники предприятия «Курганмашзавод» сообщили, что после работы не могут уехать в микрорайон Локомотивный на автобусах маршрутов №15 и №13. В мэрии Кургана отметили, что расписание общественного транспорта скорректируют согласно графику работы предприятий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница одного из районов Кургана пожаловалась, что из-за транспортной реформы не смогла уехать на работу вовремя. Пассажирка сообщила в местном паблике соцсети «ВКонтакте», что автобус проехал мимо остановки и ей больше часа пришлось ожидать общественный транспорт. В комментариях горожане жалуются на нерегулярность новых маршрутов и в других отдаленных районах города. «Не смогли уехать утром на работу, в промежутке с 7:30 до 8:55. Простояли на морозе более часа! Автобус под номером 16 проехал мимо остановки „Ясная поляна“, второй через лес доехал до Увала минуя остановку. В реестре, находящемся на сайте транспортного управления, этот остановочный пункт числится в маршруте! Третий автобус уже не дождались и пошли домой, так как очень сильно замерзли. До транспортной реформы проблем не было!», — написала Олеся Острижникова в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте». Автор поста сообщила URA.RU, что обращалась с жалобой в транспортное управление, но звонок оборвался. «16 — это один из новых маршрутов, расписания движения нет. Есть только реестр, в котором указаны остановочные пункты», — отметила собеседница. В комментариях к посту другая горожанка отметила, что в Черемухово 7:15 с Нижней Утятки должен ехать автобус, но транспорта в это время не было. В пресс-службе администрации города Кургана в ответ на запрос URA.RU сообщили, что по факту проезда остановочного пункта автобусами маршрута 16 проведена служебная проверка, в ходе проверки установлено, что автобусы следовали согласно установленному пути следования. «Факт нарушения со стороны водителей автобусов не подтвердился. Вместе с тем руководству предприятия указано осуществлять личный контроль за работой автобусов на маршруте», — отметили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что с 3 января в Кургане запустили новые маршруты, автобусы которых брендированы специальным логотипом. Новая маршрутная сеть разработана курганскими властями в рамках транспортной реформы. Но уже 4 января сотрудники предприятия «Курганмашзавод» сообщили, что после работы не могут уехать в микрорайон Локомотивный на автобусах маршрутов №15 и №13. В мэрии Кургана отметили, что расписание общественного транспорта скорректируют согласно графику работы предприятий.