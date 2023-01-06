Политолог назвал страну, которая может стать союзником России

Политолог Брутер: отношения с Индонезией должны быть привилегированной темой для России

07 января 2023 в 05:02 Размер текста - 17 +

Индонезия придерживается нейтралитета по отношению к России Фото: Николай Бастриков © URA.RU Российская Федерация должна сделать ставку на укрепление отношений с Индонезией, поскольку эта страна обладает большим людским ресурсом и придерживается нейтралитета в нынешней международной обстановке. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Логистика из Индонезии достаточно сложная, как из морской страны. А пути через Средиземное море затруднены. Через Находку по внутренним российским водам тоже проблема. Есть ограничения тем более, что и торговля с Китаем по этим вопросам имеет ограничения в виду того, что не расшиты основные железнодорожные направления. Все это требовало решения раньше. Индонезия на сегодняшний момент четвертая страна мира по населению. Отношения с Индонезией, например, для России должны были быть давно привилегированной темой», — сказал Владимир Брутер. Как объяснил политолог, для самой Индонезии выгодно иметь дружбу с Россией. «Мы недавно видели заявление индонезийского посла о том, что Индонезия рассматривает вариант вступления в БРИКС. Я думаю, что БРИКС как формат очень интересен таким странам, как Иран, Аргентина, Индонезия, потому что он позволяет установить приоритетные отношения с Китаем», — уточнил он. При этом, отметил эксперт, у Индонезии есть напряженность в отношениях с Китаем. «Если вы вспомните 1968 год, государственный переворот в Индонезии, то он в значительной степени носил антикитайский характер. Очень много этнических китайцев стали жертвами насилия со стороны правых националистических индонезийских групп. Официальной идеологией после этого было обвинение Китая в попытке установить коммунистическую власть в Индонезии, поэтому для Джакарты отношения с Китаем будут очень серьезным приоритетом. Мы это видели по встрече на G20, когда индонезийский президент пытался найти правильную форму обращения к китайским представителям. Это было очень важно, как он сам об этом говорил», — заключил Брутер. На данный момент известно, что заявки на вступление в БРИКС подали Аргентина, Иран и Алжир. Также интерес к объединению проявили Египет, Турция, Саудовская Аравия, Индонезия, Мексика и другие. Аналитики газеты An Nahar считают, что расширение БРИКС станет кошмаром для Запада. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская Федерация должна сделать ставку на укрепление отношений с Индонезией, поскольку эта страна обладает большим людским ресурсом и придерживается нейтралитета в нынешней международной обстановке. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Логистика из Индонезии достаточно сложная, как из морской страны. А пути через Средиземное море затруднены. Через Находку по внутренним российским водам тоже проблема. Есть ограничения тем более, что и торговля с Китаем по этим вопросам имеет ограничения в виду того, что не расшиты основные железнодорожные направления. Все это требовало решения раньше. Индонезия на сегодняшний момент четвертая страна мира по населению. Отношения с Индонезией, например, для России должны были быть давно привилегированной темой», — сказал Владимир Брутер. Как объяснил политолог, для самой Индонезии выгодно иметь дружбу с Россией. «Мы недавно видели заявление индонезийского посла о том, что Индонезия рассматривает вариант вступления в БРИКС. Я думаю, что БРИКС как формат очень интересен таким странам, как Иран, Аргентина, Индонезия, потому что он позволяет установить приоритетные отношения с Китаем», — уточнил он. При этом, отметил эксперт, у Индонезии есть напряженность в отношениях с Китаем. «Если вы вспомните 1968 год, государственный переворот в Индонезии, то он в значительной степени носил антикитайский характер. Очень много этнических китайцев стали жертвами насилия со стороны правых националистических индонезийских групп. Официальной идеологией после этого было обвинение Китая в попытке установить коммунистическую власть в Индонезии, поэтому для Джакарты отношения с Китаем будут очень серьезным приоритетом. Мы это видели по встрече на G20, когда индонезийский президент пытался найти правильную форму обращения к китайским представителям. Это было очень важно, как он сам об этом говорил», — заключил Брутер. На данный момент известно, что заявки на вступление в БРИКС подали Аргентина, Иран и Алжир. Также интерес к объединению проявили Египет, Турция, Саудовская Аравия, Индонезия, Мексика и другие. Аналитики газеты An Nahar считают, что расширение БРИКС станет кошмаром для Запада.